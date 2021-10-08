الأربعاء 28 ذو الحجة 1443 ﻫ - 27 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعلبك بلا كهرباء منذ 3 أيام.. والبلدية تتحرك

8 - أكتوبر - 2021
مبنى سرايا بعلبك

مبنى سرايا بعلبك

A A A
طباعة المقال

صدر عن بلدية بعلبك بيان، أشار إلى أن “عددا من أحياء مدينة بعلبك تعاني منذ ثلاثة أيام من انقطاع متواصل للكهرباء، وسبق هذا الانقطاع المفاجئ تقنين قاس، وقبله انقطع التيار الكهربائي عن كل المدينة، ويرافق انقطاع الكهرباء انقطاع المياه. ولهذه الغاية أجرى رئيس البلدية فؤاد بلوق اتصالات بالمعنيين في شركة الكهرباء الذين وعدوه بمعالجة الأمر، ولكن لغاية هذه اللحظة مازال الوضع على ما هو عليه”.

وتابع: “أمام هذا العقاب لأبناء مدينتنا، والذي لا نقول عنه حالياً بأنه متعمد، ندعو أهلنا في المدينة إلى الاستعداد للقيام بخطوات تصعيدية، ونأمل أن يتلقف المعنيون هذا البيان، وليسارعوا الى العمل الجاد لإصلاح وصيانة الأعطال، فصبر أهلنا بدأ ينفد، ونحن إلى جانب أهلنا بكل الخطوات التي ستتخذ بالتوافق معهم، لتأمين الكهرباء”.

    المزيد من أخبار لبنان

    الدولار
    بيان من المديرية العامة للنفط حول ارتفاع أسعار المحروقات
    غياث يزبك
    يزبك لصوت بيروت: نحن اليوم نتعامل مع كل ما يخدم لبنان
    الخبز
    10 مطاحن تعمل فقط... إليكم التفاصيل

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    ما هي مصادر تمويل زيادة الرواتب؟
    معمل الزهراني
    تشغيل معمل الزهراني الحراري يعوّض عن دير عمار: التقنين مستقرّ
    الدولار و الليرة اللبنانية
    ارتفاع جديد لدولار السوق السوداء.. كم بلغ مساء اليوم؟