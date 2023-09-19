بـ 291 توقيعًا.. عريضة من وفد نيابيّ إلى غوتيريش بشأن انفجار المرفأ

زار وفد نيابي المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتيسكا في مقر عام المنسقية في اليرزة، ضم النواب غسان حاصباني ممثلًا “الجمهورية القوية”، سليم الصايغ ممثلًا “الكتائب” وأشرف ريفي ممثلًا “تجدّد”، يرافقهم رئيس جهاز العلاقات الخارجية في حزب القوات الوزير السابق ريشار قيومجيان ومارك سعد عن الجهاز.

وسلّم الوفد المنسقة الخاصة عريضة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريتش، تؤكد وتثني على موقف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، بضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية في جريمة انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020، وتدعوه للإسراع في تشكيل هذه اللجنة.

وتحمل العريضة 291 توقيعًا من نواب وجمعيات إنسانية وحقوقية لبنانية ودولية وأهالي الضحايا والمتضررين.

وناشد الوفد فرونتيسكا نقل هذا المطلب الملحّ للشعب اللبناني إلى الأمين العام، ودعم لبنان وشعبه في سبيل تحقيقه والكشف عن الحقيقة في هذه القضية والإفراج عن العدالة المعطلة في لبنان.