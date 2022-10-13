بـ 560 ألف يورو.. السفارة الفرنسية تدعم التعليم الرسمي والخاص

احتفلت السفارة الفرنسية في لبنان ووزارة التربية والتعليم العالي – المديرية العامة والمركز التربوي للبحوث والإنماء والأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية، بإطلاق صندوق التضامن من أجل المشاريع المبتكرة في القطاع التعليمي في لبنان FSPI Liban-Education لدعم التعليم الرسمي والخاص، وتعريف جميع الشركاء عليه.

شارك الاحتفال الذي أقامته السفارة الفرنسية في قاعة مونتاني في المركز الفرنسي طريق الشام، مستشارة التعاون والعمل الثقافي في السفارة الفرنسية ومديرة المركز الفرنسي في لبنان سابين سيورتينو، مدير عام وزارة التربية والتعليم العالي عماد الأشقر، رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء البروفيسورة هيام إسحاق ممثلة بالدكتور جهاد صليبا، الأمين العام للمدارس الكاثوليكية في لبنان الأب يوسف نصر، وحضره خبراء تربويون وأكاديميون وأكثر من 150 مشاركًا يمثلون 50 مؤسسة تعليمية في لبنان.

بعد النشيدين الوطنيين اللبناني والفرنسي، ألقت سيورتينو كلمة قالت فيها: “مرحبًا بكم في غرفة مونتاني. لقاؤنا بمناسبة الانطلاقة الرسمية لبرنامج FSPI Lebanon – Education. أداة لمدة عامين أنشأتها السفارة الفرنسية للتعليم للناطقين بالفرنسية ومتعددي اللغات، في القطاعين الخاص والعام.

يعلم الجميع هنا الدور الأساسي الذي يلعبه التعليم في المجتمع اللبناني. لفترة طويلة، تميز اللبنانيون بهذه السرعة الفكرية المذهلة، هذه القدرة على إتقان عدة لغات ليكونوا مواطنين كاملين في العالم وأن يكونوا بمثابة حلقة وصل بين الثقافات المختلفة. تأتي الصفات الرائعة من هذه الشبكة التعليمية المتنوعة والغنية والصلبة.

من الواضح أن الجميع يدركون أيضًا الأزمة العميقة ومتعددة الأوجه التي يمر بها لبنان اليوم، في أبعادها الاقتصادية والصحية والاجتماعية، والتأثير الكبير على الشبكة التعليمية. لقد زرت عدة مدارس لمدة 6 أسابيع وتمكنت من رؤيتها بأم عيني، من خلال التبادل المطول مع مديري المدارس والمعلمين والأهالي والطلاب”.

أضافت: “الأزمة هي صدمة عنيفة ووحشية. ولكن إذا رجعنا إلى أصل الكلمة، الكلمة اليونانية Krisis، فهذا يعني أيضًا الحكم أو القرار. لأن الأزمة لحظة محورية يجب حسم كل شيء فيها. لذلك فهي لحظة مؤلمة ولكنها فرصة أيضًا.

لمدة 3 سنوات، كانت فرنسا أكثر من أي وقت مضى جنبًا إلى جنب مع لبنان وتدعم الشبكة التعليمية. أولاً من خلال المساعدة الطارئة (لإعادة بناء المدارس التي دمرها انفجار 4 آب، من خلال المساعدة في التعليم) ثم اليوم من خلال المزيد من المساعدة الهيكلية وطويلة الأجل، من خلال إجراءات تدريب المعلمين أو دعم انتقال الطاقة وتطور الاقتصاد”.

ولفتت الى أن برنامج FSPI Lebanon-Education يندرج ضمن هذا الإطار الذي ستعرض مكوناته المختلفة لاحقًا من قبل ملحق التعاون التربوي في السفارة سيسيل سانت مارتن”.

ثم ألقى المدير العام لوزارة التربية والتعليم العالي كلمة فقال: “تشكل المتانة والجاذبية والجودة ثلاثية أساسية نعلق عليها بشكل خاص.

منذ عام 2019، تواجه البلاد أزمات متعددة تهدد مستقبلها. في هذا السياق، يواجه قطاع التعليم أيضًا تحديات عديدة ومعقدة وكبيرة، ولهذا السبب يساهم مشروع FSPI الجديد هذا في الاستجابة جزئيًا لهذه الصعوبات من خلال الدعم الذي يقدمه للمؤسسات التي تحمل علامة LFE: 50 مؤسسة، بما في ذلك 13 مؤسسة عامة حاصلة على شهادة LFE أو في طور الإنجاز، منتشرة على كامل الأراضي اللبنانية، من بيروت إلى أعماق عكار، البقاع، الجنوب أو حتى الشوف، ستستفيد من هذا البرنامج.

كجزء من هذا المشروع الكبير – نظرًا لأنه يحشد مبلغًا قدره 560،000 يورو – فإننا نتشارك الآن في رؤية ثنائية مشتركة لتعاوننا ، والتي وفقًا لها:

جودة التعليم هي أحدى العناصر المكونة لقدرة النظام على الصمود: تعد التعددية اللغوية العربية والفرنسية والإنجليزية إحدى ركائز نظامنا التعليمي، وهي عنصر أساسي للنجاح الأكاديمي، وفي نهاية المطاف، للاندماج المهني للشباب في عالم عمل معقد وغير مؤكد بشكل متزايد”.

أضاف: “عمل فرنسا في لبنان لافت ومتعدد: ممول للتعليم الفرنسي والفرنسي في لبنان ، كما أنها تقدم خبراتها لمنظومة التعليم ككل ، من خلال العمل العالمي لخدمة التعاون والتعليم واللغويات في السفارة ووجود خبير في MEES و CRDP ؛

يساهم هذا المشروع بالتالي في تدريب الموارد البشرية رفيعة المستوى في مجال تعليم الفرانكوفونية من الناحية الكمية – لضمان وجود مجموعة كافية لجميع تدريس / باللغة الفرنسية – ونوعيًا – من أجل زيادة الكفاءة المهنية للجميع. يعتبر دعم جودة نظام التعليم وتعدد اللغات فيه تحديًا رئيسيًا للفرانكوفونية في لبنان وهدفًا أساسيًا لهذا البرنامج الذي يبشر بالخير لتعاون مثمر وفعال للسنوات القادمة، كالعادة.

في هذا السياق، أود بشكل خاص أن أشكر السيدة مستشارة التعاون والعمل الثقافي في السفارة الفرنسية ، عزيزتي سابين ، التي تولت لتوها مهامها في لبنان والتي أتمنى لها مهمة سعيدة ومثمرة من خلال التذكير كم أنا أقدر عمل خدمة التعاون والعمل الثقافي، التي تشكل ديناميكيتها ومشاركتها المستمرة دعمًا أساسيًا وأساسيًا للحفاظ على جودة تدريس اللغة الفرنسية في نظام التعليم اللبناني”.

ثم تحدث أمين عام المدارس الكاثوليكية فتناول بداية مكانة الامانة العامة للمدارس الكاثوليكية ودورها، وقال إنها “شريك في المجموعة التوجيهية، تمثيل المدارس الكاثوليكية بانفتاح كامل على المدارس الخاصة والعامة الأخرى المسماة CELF و LFE، يتم هذا التعاون لتعزيز الفرانكوفونية: نحن ملتزمون بتعزيز الفرانكوفونية في مؤسساتنا، مع الحفاظ على هويتنا وشعورنا بالانتماء وولاءنا لبلدنا. يساعدنا شركاؤنا على النمو في بيئتنا المحلية لتنضج هويتنا للانفتاح على الثقافات الأخرى لنكون أفضل، ونفعل بشكل أفضل لتحقيق مهمتنا التعليمية بشكل أفضل”.

أضاف: “هذا المشروع الذي صممته السفارة الفرنسية ، وتنفيذه يورو مينا وفرنسا للتعليم ، له هدفان محددان: جودة التعليم وجودة الإدارة.

ومن خلال السعي وراء هذه الأهداف وتحقيقها نخطط لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تهز أسس البلاد. نحن مقتنعون بأن هذا هو الطريق الصحيح، أفضل طريقة للخروج من الأزمة. يجب ألا ننزل أيدينا أبدًا. يجب أن نستمر في النضال من أجل الخروج منها. وأنا على يقين من أن مؤسساتنا ستستفيد بلا شك من هذا المشروع من أجل التكيف معها وتطوير وتحسين الأداء ومقاومة تهديدات الأزمة وبالتالي ضمان استدامتها. أثناء إنشاء وسائل جديدة. التفكير في حلول جديدة … إنها مبادرة متاحة للمدارس وعليك أن تعرف كيفية تحقيق أقصى استفادة منها.

هذا المشروع هو جزء من الندوة 28 للمدارس الكاثوليكية بعنوان: “إدارة المدرسة الكاثوليكية من خلال حضن التكافل”. حكم مبني على قيم الشفافية وثقافة مواجهة المسؤولية الجماعية والحكم التشاركي والمفتوح. حوكمة تستهدف 17 هدفًا من أهداف التنمية المستدامة. يهدف هذا المشروع إلى مساعدتنا على إدراك أنفسنا كمدارس كاثوليكية”.

ثم تحدث الدكتور صليبا فرأى أن “دعم الاستدامة وجاذبية وجودة الجمهور تعليم متعدد اللغات ناطق بالفرنسية ” هو للتأكيد على كيفية تمكن CRDP من المساهمة في التنفيذ السليم لمشروع التعاون الثنائي الكبير هذا ، ولكن أيضًا الاستفادة منه”.

وقال: “بالإضافة إلى ما تم التعبير عنه للتو من قبل مدير عام وزارة التربية والتعليم العالي، أود أن أحدد القطاعات التي سيكون دور CRDP حاسمًا فيها في إطار هذا المشروع. هذه هي المجالات الثلاثة التالية: تدريب مدراء نظام التعليم اللبناني ومدرّسي المؤسسات العامة، تطوير الجودة الشاملة لنظامنا التعليمي وتطوير وتقوية “قسم البحوث” في مشروع تطوير الريف الساحلي.

أود أن أشير إلى التطورات العديدة التي سجلتها CRDP في الأشهر الأخيرة فيما يتعلق بالتعاون الثنائي مع فرنسا.

أتيحت لنا الفرصة للمشاركة في أول مهمة رفيعة المستوى إلى فرنسا في فبراير الماضي، مما سمح لنا بلقاء عدد كبير من المسؤولين الفرنسيين من أعلى السلطات في وزارة التربية الوطنية والشباب، ثم معالي الوزير جان ميشيل بلانكير.

بعد ثمانية أشهر فقط، سنعود إلى فرنسا للتوقيع مع مدير عام الوزارة على 6 اتفاقيات مع الهيئات التالية:

معهد الدراسات المتقدمة في التعليم والتدريب (IH2EF) في بواتييه:

شبكة Canopé التي عملنا معها منذ عدة سنوات بارتياح كبير

معهد INSPé (المعاهد العليا للتعليم والتعليم) في باريس وبواتييه ونانت

etwork-INSPé” التي ستتيح لنا الحصول على اتفاقية تعاون عالمية مع 32 INSPé في فرنسا والمختبرات المرتبطة بها

ستتيح لنا هذه الاتفاقيات المختلفة المضي قدمًا مع شركائنا الفرنسيين في المجالات المذكورة أعلاه ونحن سعداء بشكل خاص”.

تلى ذلك، كلمات ومداخلات لعدد من المتخصصين.

والجدير ذكره أن صندوق التضامن من أجل المشاريع المبتكرة (FSPI) هو أداة تابعة للسفارة الفرنسية تسمح بتنفيذ إجراءات مبتكرة ذات تأثير سريع ورؤية عالية لصالح السكان المحليين.

ويمتد مشروع صندوق التضامن من أجل المشاريع المبتكرة في القطاع التعليمي في لبنان FSPI Liban-Education على مدى عامين (2022 – 2023) وتبلغ ميزانيته 560 ألف يورو، يدعم هذا المشروع 50 مؤسسة تعليمية خاصة ورسمية حائزة على شهادة الجودة LabeFrancEducation من أجل مساعدتها على مواجهة الأزمة والتمكّن من الحفاظ على هدف الجودة التعليمية والتعددية اللغوية الواعدة بما يفيد أكثر من 40،000 طالب. ويستهدف أربعة مجالات وهي الكفاءة الاقتصادية والتحوّل في مجال الطاقة والإدارة ومشروع المؤسسة التعليمية وجودة التعليم الفرنكوفوني ثنائي – ثلاثي اللغة. ويقدّم دعما خاصا إلى 13 صرحا تعليميا رسميا يمتد على طول الأراضي اللبنانية.