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بـ6 مليارات ليرة.. محكمة الاستئناف تُلزم سلامة بالتعويض على الدولة اللبنانية

منذ 12 دقيقة
آخر تحديث: 19 - ديسمبر - 2023 10:21 صباحًا
رياض سلامة

رياض سلامة

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علمت الـLBCI  أنّ محكمة الاستئناف في بيروت، ردت في تاريخ ١٣/١٢/٢٠٢٣ الطلب، في دعوى الرد التي أقامها حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، بحق أعضاء، في الهيئة الاتهامية، في بيروت الناظرة، في ملفه.

وألزمت المحكمة سلامة بالتعويض على هيئة القضايا ممثلة الدولة اللبنانية بما مجموعه ستة مليار ليرة لبنانية، نتيجة الضرر، الذي أُلحق بالدولة، بسبب تأخير التحقيقات الناتج عن دعاوى الرد.

وكان سلامة قد تقدم بدعوى أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز لمخاصمة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في بيروت القاضي حبيب رزق الله، عما أسماه “الخطأ الجسيم” الذي ارتكبه الأخير من جراء تعيين هيئة اتهامية للنظر بالطعن المقدم من هيئة القضايا في وزارة العدل، بقرار قاضي التحقيق السابق في بيروت شربل أبو سمرا، الذي تركه (سلامة) رهن التحقيق بعد ثلاث جلسات استجواب أخضع لها.

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