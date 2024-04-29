الأثنين 20 شوال 1445 ﻫ - 29 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بقبضة المعلومات.. عصابة تزور مستندات ومعاملات رسمية!

منذ 37 دقيقة
عنصر من شعبة المعلومات

عنصر من شعبة المعلومات

A A A
طباعة المقال

صدر عن المديرية العامّـة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّـة البلاغ التّالي:

توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول أشخاص مجهولين يؤلّفون عصابة ويقومون بتزوير معاملات ومستندات رسميّة.

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد أفراد العصابة المذكورة وتوقيفهم. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت من تحديد هويّاتهم، وهم كل من:

خ. ع. (من مواليد العام ۱۹۷۹، لبناني)
ب. د. (من مواليد العام ۱۹۷۳، لبناني)
يوجد بحقّهما مذكرات توقيف بجرم تزوير واحتيال.

بتاريخ 18-4-2024، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، أوقفتهما إحدى دوريّات الشّعبة بكمينٍ محكم في محلّة البدّاوي.

بتفتيشهما، ضبط بحوزتهما أربعة أختام مزوّرة، مستندات ومعاملات رسمية مزوّرة، ومبلغ 800 دولار أميركي مزيّف.

بالتّحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما لجهة قيامهما، بتواريخ سابقة، بتزوير بيانات قيد إفراديّة لبنانية لعائلات من الجنسيّة السّورية.

أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.

    المزيد من أخبار لبنان

    رئيس ​بلدية ببنين العبدة​ كفاح الكسار
    رئيس بلدية ببنين: مطلقو الرصاص بالتشييع ليسوا من "الجماعة الإسلامية"
    مناورات إسرائيلية على الحدود اللبنانية
    إسرائيل تعد خطة لضرب "حزب الله" ونظام الأسد.. صحيفة تكشف التفاصيل
    طقس لبنان
    طقس نهاية نيسان سيفاجئ اللبنانيين!

    الأكثر قراءة

    المرشحة الرئاسية، جيل ستاين
    غزة تحت النار
    اعتقال مرشحة للرئاسة الأميركية خلال مساندتها للاحتجاج ضد الحرب على غزة
    طائرة في السماء
    فيديو.. طائرة ضخمة تصطدم بمدرج عند هبوطها وترتد عاليا
    هليفي ونتنياهو وغالانت (الصورة من تايمز أوف إسرائيل)
    غزة تحت النار
    نقاش عاجل وقلق من مذكرات توقيف دولية محتملة تستهدف نتنياهو وقادة إسرائيليين