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بقبضة قوى الأمن.. سرق منزل جاره بطريقة ماكرة!

منذ 36 دقيقة
عناصر من قوى الأمن

عناصر من قوى الأمن

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “بتاريخ 9-7-2023، ادعى أمام فصيلة برمانا المواطن ج. ص. ضد مجهول بجرم سرقة مبلغ من المال بالعملتين اللبنانية والأميركية، من منزله الكائن في المنصورية، عن طريق الكسر والخلع.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها عناصر الفصيلة المذكورة، تم الاشتباه في جاره في السكن (ب. ص.)، الذي تبين أنه اتفق مع شخص آخر، يدعى: (م. ي.)، على أن يدعو الأول (ج. ص.) إلى منزله لإلهائه، بينما يقوم الثاني بتنفيذ عملية السرقة.

باستماع إفادة (ب. ص.) أكد ما ذكر أعلاه وأن (م. ي.) قام بسرقة المبلغ من المنزل وسلمه نصيبه من السرقة (مبلغ 1400 $ و40 مليون ليرة لبنانية)، وأن الأخير أخبره بأن كامل المبلغ المسروق هو 3500 دولار أميركي و65 مليون ليرة لبنانية. تم استدراج (م. ي.) ونصب كمين محكم له، ما أدى إلى توقيفه. وباستماع إفادته أكد أن المبلغ المسروق هو بالتحديد 3500 $ و65 مليون ليرة لبنانية.

أعيد المبلغ إلى (ج. ص.)، وأوقف كل من: (ب. ص.) و (م. ي.) وأودعا القضاء المختص، عملا بإشارته”.

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