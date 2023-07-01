بقبضة قوى الأمن.. شبكة لترويج المخدّرات في كسروان وجبيل

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:

توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشّرطة القضائية عن قيام أحد الأشخاص بإدارة شبكة لترويج المخدّرات في منطقتَيْ كسروان وجبيل ويُدعى:

ش. ي. (من مواليد عام 1988، لبناني)

بتاريخ 15-06-2023، ونتيجةً للتّحريّات والاستقصاءات التي قامت بها عناصر المكتب المذكور، تمكّنت من تحديد مكان وجوده وأربعة من أفراد الشّبكة المذكورة، وجرى توقيفهم بالتّزامن في عدّة مناطق، وهم كل من اللبنانيين:

– م. د. (من مواليد عام 1973)

– و. ح. (من مواليد عام 1976)

– ج. ع. (من مواليد عام 1992)

– ت. ص. (من مواليد عام 1994)

ضُبط بحوزتهم:

-/220/غ كوكايين.

– /8،1/غ ماريجوانا.

– /35/غ من حشيشة الكيف.

– علبة “Xanax”

– /17/ هاتفًا خلويًا، ميزان حساس، أكياس وأوراق خاصّة لتوضيب المخدّرات، و”مطحنة حشيشة”.

– /4/ مسدّسات بأنواع مختلفة، و/273/ طلقة، و/3/ سكاكين.

– /1،135،000/ ليرة لبنانية، /2388/ دولاراً أميركيًا، /105/ دراهم إماراتية، ورزمتَيْن مزيّفتين من فئة الـ/100/ دولار أميركي.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.