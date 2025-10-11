السبت 19 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 11 أكتوبر 2025 |
بقرادونيان: اتفاق غزة يتطلب يقظة لبنانية وحذرًا من تداعياته الداخلية

منذ ساعتين
الأمين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان

الأمين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان

حذّر النائب هاغوب بقرادونيان، عضو اللجنة العالمية في حزب الطاشناق ومسؤول شؤون الشرق الأوسط فيه، من تصعيد إسرائيلي محتمل رغم التطمينات الخارجية، معتبرًا أن لبنان لا يزال في وضع حرج يستدعي أعلى درجات الحذر.

وقال بقرادونيان في حديث إلى برنامج “أحداث في حديث” عبر إذاعة “صوت كل لبنان” إن “الاتفاق حول غزة يتطلّب يقظة داخلية شديدة لمواجهة أي احتمال لاحتلال أو خطر قد تفرضه إسرائيل في المرحلة المقبلة”.

وفي تعليقه على اعتداء المصيلح، رأى أن إسرائيل وجّهت من خلاله رسالة مباشرة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري باستهداف بلدته الجنوبية.

وأضاف أن لبنان أمام خيارين لا ثالث لهما: إما الرضوخ للضغوط الخارجية والإسرائيلية، أو التصدي بحزم من خلال تعزيز الموقف الوطني الموحّد وتخفيف التوترات الداخلية، معتبرًا أن التماسك الداخلي هو السلاح الأنجع لمواجهة أي تهديدات مقبلة.

