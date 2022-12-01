بقرادونيان: الحل الوحيد يكمن في التوافق على مرشح مناسب

التقى الأمين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان رئيس مجلس النواب نبيه برّي حيث تم التشديد على ضرورة إنتخاب رئيس للجمهورية.

كما تم البحث في ضرورة تشريع القوانين المتعلقة بقضايا الناس.

أمّا في موضوع مبادرة الرئيس برّي للحوار، أشار بقرادونيان أنّ انتخاب رئيس جديد يجب أن يتم بأسرع وقت، والحل الوحيد يكمن في التوافق على مرشح مناسب للمرحلة الصعبة التي يمر بها لبنان من خلال الحوار.

كذلك التقى الأمين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان، برفقة عضو اللجنة المركزية للحزب باروير دير غوغاصيان، المدير العام للأمن العام اللواء عبّاس ابراهيم حيث تناول النقاش الوضع الأمني في البلاد والإنتخابات الرئاسية.

تطّرّق بقرادونيان إلى ضرورة تدخّل اللواء ابراهيم للتفاوض مع السلطات الأذربيجانية والتركية بشأن الأسير اللبناني في أذربيجان فيكين إلجقيان، لتحريره وإعادة الحريّة له.