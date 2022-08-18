الخميس 20 محرم 1444 ﻫ - 18 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بقرادونيان زار الرئيس عون وعرض معه الأوضاع العامة

منذ ساعة واحدة
هاغوب بقرادونيان زار الرئيس ميشال عون

هاغوب بقرادونيان زار الرئيس ميشال عون

A A A
طباعة المقال

عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا مع الأمين العام لـ”حزب الطاشناق” النائب هاغوب بقرادونيان للأوضاع العامة في ضوء التطورات الأخيرة.

وأوضح بقرادونيان انه بحث مع رئيس الجمهورية “في نتائج الاتصالات الجارية لتشكيل حكومة جديدة مع الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، لا سيما وان الأوضاع الراهنة تتطلب تشكيل حكومة لمواكبة الاستحقاقات المنتظرة واستكمال معالجة الأوضاع الاقتصادية المتردية في البلاد”. وأشار الى ان “حزب الطاشناق دعا دائما الى احترام مواعيد الاستحقاقات الدستورية ويجري اتصالاته للمساعدة في انجاز هذه الاستحقاقات في أجواء تعزز الوحدة الوطنية وتحصن العيش المشترك بين اللبنانيين”.

أضاف: “الحديث مع الرئيس عون تطرق الى الأوضاع الحياتية والصعوبات التي تعترض المواطنين اجتماعيا وتربويا وصحيا، ما يقضي الإسراع في اتخاذ الإجراءات المناسبة للتخفيف من هذه المعاناة. وبحثنا أيضا في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية وما آلت اليه مهمة الوسيط الأميركي اموس هوكشتاين وموقف لبنان الثابت في هذا المجال انطلاقا من المحافظة على حقوق لبنان في مياهه وثرواته”.

وعن موقف “الطاشناق” من مسألة عودة النازحين الى بلادهم، اكد بقرادونيان “دعم الموقف اللبناني في هذا المجال، لا سيما وان تداعيات هذا النزوح منذ العام 2011 رتبت أعباء مالية كبيرة على لبنان وزادت من حدة تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية فيه”.

على صعيد آخر، قرر رئيس الجمهورية منح نائب رئيس مجلس النواب السابق الراحل فريد مكاري وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط اكبر، “تقديرا لدوره وعطاءاته في الحياة السياسية والوطنية اللبنانية”.

وسيضع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الوسام باسم رئيس الجمهورية غدا على نعش الفقيد مكاري.

    المزيد من أخبار لبنان

    محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود وممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة - يونيسف في لبنان إدوارد بيجبدير على رأس وفد
    عبود عرض مع ممثل اليونيسف في لبنان مشاريع تتعلق بحماية الأطفال
    علي حسن خليل
    علي حسن خليل: رفع الدولار الجمركي ليس من صلاحية المجلس ولا اللجنة
    نبيه بري
    نبيه بري بسلسلة لقاءات في عين التينة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    دولار السوق السوداء يحلّق
    قتيل
    جريمة مروعة.. قتل ابنه وقطّع جسده وأحرقه
    في حال اندلاع حرب نووية.. ما هي الدول الأكثر أمانًا؟