بقرادونيان زار الرئيس عون وعرض معه الأوضاع العامة

عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا مع الأمين العام لـ”حزب الطاشناق” النائب هاغوب بقرادونيان للأوضاع العامة في ضوء التطورات الأخيرة.

وأوضح بقرادونيان انه بحث مع رئيس الجمهورية “في نتائج الاتصالات الجارية لتشكيل حكومة جديدة مع الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، لا سيما وان الأوضاع الراهنة تتطلب تشكيل حكومة لمواكبة الاستحقاقات المنتظرة واستكمال معالجة الأوضاع الاقتصادية المتردية في البلاد”. وأشار الى ان “حزب الطاشناق دعا دائما الى احترام مواعيد الاستحقاقات الدستورية ويجري اتصالاته للمساعدة في انجاز هذه الاستحقاقات في أجواء تعزز الوحدة الوطنية وتحصن العيش المشترك بين اللبنانيين”.

أضاف: “الحديث مع الرئيس عون تطرق الى الأوضاع الحياتية والصعوبات التي تعترض المواطنين اجتماعيا وتربويا وصحيا، ما يقضي الإسراع في اتخاذ الإجراءات المناسبة للتخفيف من هذه المعاناة. وبحثنا أيضا في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية وما آلت اليه مهمة الوسيط الأميركي اموس هوكشتاين وموقف لبنان الثابت في هذا المجال انطلاقا من المحافظة على حقوق لبنان في مياهه وثرواته”.

وعن موقف “الطاشناق” من مسألة عودة النازحين الى بلادهم، اكد بقرادونيان “دعم الموقف اللبناني في هذا المجال، لا سيما وان تداعيات هذا النزوح منذ العام 2011 رتبت أعباء مالية كبيرة على لبنان وزادت من حدة تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية فيه”.

على صعيد آخر، قرر رئيس الجمهورية منح نائب رئيس مجلس النواب السابق الراحل فريد مكاري وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط اكبر، “تقديرا لدوره وعطاءاته في الحياة السياسية والوطنية اللبنانية”.

وسيضع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الوسام باسم رئيس الجمهورية غدا على نعش الفقيد مكاري.