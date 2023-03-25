السبت 3 رمضان 1444 ﻫ - 25 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بقرادوني: الشعب ينتظر أن تأتي ساعتكم لترحلوا

منذ 53 دقيقة
جهاد بقرادوني

جهاد بقرادوني

A A A
طباعة المقال

غرّد النائب جهاد بقرادوني عبر “تويتر”، قائلًا إنّ “فضيحة تأجيل التوقيت الصيفي، كأنّ السلطة التنفيذية لم تعد تجيد سوى التمديد للأزمة وتأجيل الحلول”.

وأضاف في تغريدته: “عيبٌ عليكم، تتلاعبون بالساعة فيما الشعب ينتظر أن تأتي ساعتكم لترحلوا عن السلطة وقد أصبحتم أشبه بمغتصبي سلطة أو منتحليها”.

    المزيد من أخبار لبنان

    مطرانية بيروت المارونية
    قرار لمطرانية بيروت المارونية بشأن "التوقيت الصيفي"
    الأمانة العامّة للمدارس الكاثوليكيّة
    المدارس الكاثوليكيّة: نلتزم بقرار بكركي المتعلق بالتوقيت الصيفي
    التوقيت - تعبيرية
    رابطة الروم الأرثوذكس عن تأجيل "التوقيت الصيفي": اعتبروا القرار كأنه لم يصدر

    الأكثر قراءة

    منصة صواريخ تابعة لحزب الله
    بعد اليمن أتى دور سوريا.. روسيا تسحب البساط من تحت أقدام حزب الله
    جثة (تعبيرية)
    سورية تقتل زوجها في أول يوم رمضان
    اليسا وزياد برجي
    هل انتصرت إليسا ؟.. ما مصير اغنية "وبطير"