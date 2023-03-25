بقرادوني: الشعب ينتظر أن تأتي ساعتكم لترحلوا

غرّد النائب جهاد بقرادوني عبر “تويتر”، قائلًا إنّ “فضيحة تأجيل التوقيت الصيفي، كأنّ السلطة التنفيذية لم تعد تجيد سوى التمديد للأزمة وتأجيل الحلول”.

وأضاف في تغريدته: “عيبٌ عليكم، تتلاعبون بالساعة فيما الشعب ينتظر أن تأتي ساعتكم لترحلوا عن السلطة وقد أصبحتم أشبه بمغتصبي سلطة أو منتحليها”.

فضيحة تأجيل التوقيت الصيفي، كأن السلطة التنفيذية لم تعد تجيد سوى التمديد للأزمة وتأجيل الحلول.

عيبٌ عليكم، تتلاعبون بالساعة فيما الشعب ينتظر أن تأتي ساعتكم لترحلوا عن السلطة وقد أصبحتم أشبه بمغتصبي سلطة أو منتحليها.#سلطة_فضائح#لن_نلتزم — Jihad Pakradouni (@JihadPakradouni) March 25, 2023