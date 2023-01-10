بقرادوني: تصريح وزير الصحة عن حليب الأطفال "إخبار للقضاء"

أشار النائب جهاد بقرادوني عبر حسابه على “تويتر”، إلى أنّه “أن يقول وزير الصحة الدكتور فراس الأبيض أن كميات حليب الأطفال التي كانت تصل عند الدعم، كانت تكفي بلدين، وعلى الأرجح كنا نشتري الحليب لبلدين، بدلالة واضحة على التهريب إلى سوريا، فهذا ليس مجرد تصريح، بل إخبار إلى القضاء”.

أضاف بقرادوني: “فليتم استدعاء جميع المعنيين بهذا الملف، من جمارك ووزارتي الصحة والاقتصاد والصيادلة وشركات استيراد الأدوية، لمعرفة حقيقة هذه الفضيحة. وإذا لم يحصل ذلك، فإن تصريحات الوزير الابيض ستنضم الى أرشيف الفضائح في لبنان لتأكلها الغبار”.