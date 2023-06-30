بقرادوني: ديبلوماسية الممانعة تمنع كشف مصير المفقودين

غرّد النائب جهاد بقرادوني على صفحته الرسميّة عبر “تويتر”، قائًلا: “عارٌ على السلطة اللبنانية والديبلوماسية اللبنانية أن تمتنع عن التصويت على القرار الأممي المتعلق بالمفقودين في سوريا”.

بقرادوني أضاف: “ديبلوماسية الممانعة نتيجتها الامتناع عن المساهمة في كشف مصير المفقودين. رحم الله شارل مالك وفؤاد بطرس، الديبلوماسية اللبنانية اليوم ممنوعة وممتنعة وممانعة”.

عارٌ على السلطة اللبنانية والديبلوماسية اللبنانية ان تمتنع عن التصويت على القرار الأممي المتعلق بالمفقودين في سوريا.

ديبلوماسية الممانعة نتيجتها الامتناع عن المساهمة في كشف مصير المفقودين.

رحم الله شارل مالك وفؤاد بطرس، الديبلوماسية اللبنانية اليوم ممنوعة وممتنعة وممانعة. — Jihad Pakradouni (@JihadPakradouni) June 30, 2023