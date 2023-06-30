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بقرادوني: ديبلوماسية الممانعة تمنع كشف مصير المفقودين

30 - يونيو - 2023
جهاد بقرادوني

جهاد بقرادوني

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غرّد النائب جهاد بقرادوني على صفحته الرسميّة عبر “تويتر”، قائًلا: “عارٌ على السلطة اللبنانية والديبلوماسية اللبنانية أن تمتنع عن التصويت على القرار الأممي المتعلق بالمفقودين في سوريا”.

بقرادوني أضاف: “ديبلوماسية الممانعة نتيجتها الامتناع عن المساهمة في كشف مصير المفقودين. رحم الله شارل مالك وفؤاد بطرس، الديبلوماسية اللبنانية اليوم ممنوعة وممتنعة وممانعة”.

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