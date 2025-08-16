بقرادوني رداً على "قاسم": ما حدا رح يعمل معك حرب أهليّة

كتب النائب جهاد بقرادوني على منصّة “أكس”: “نعيم قاسم بعد ما دمّر البلد وشرّد الناس من بيوتها وعمل عبر حكومتو إتفاق مع العدو، جايي يستقوي عاللبنانيّين ويهدّدن بحرب أهليّة! شيخ نعيم ما حدا رح يعمل معك حرب أهليّة، بس في دولة وجيش وشرعيّة وقانون ودستور بدّن يتطبّقو”.

