السبت 22 صفر 1447 ﻫ - 16 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بقرادوني رداً على "قاسم": ما حدا رح يعمل معك حرب أهليّة

منذ دقيقتان
جهاد بقرادوني

جهاد بقرادوني

A A A
طباعة المقال

كتب النائب جهاد بقرادوني على منصّة “أكس”: “نعيم قاسم بعد ما دمّر البلد وشرّد الناس من بيوتها وعمل عبر حكومتو إتفاق مع العدو، جايي يستقوي عاللبنانيّين ويهدّدن بحرب أهليّة! شيخ نعيم ما حدا رح يعمل معك حرب أهليّة، بس في دولة وجيش وشرعيّة وقانون ودستور بدّن يتطبّقو”.

    المزيد من أخبار لبنان

    استهداف في بلدة عيترون
    مسيرات إسرائيلية تستهدف عيترون وكفركلا
    وزير الزراعة نزار هاني في مكتبه مع السفير الصيني تشن تشواندونغ
    وزير الصناعة: الصين شريك أساسي للبنان ونتطلع إلى مشاريع مشتركة
    النائب هادي أبو الحسن
    هادي أبو الحسن: الموقف الحالي يتناقض مع سبب وجود الحزب في الحكومة

    الأكثر قراءة

    الموفدة الأميركيّة مورغان اورتاغوس
    باراك وأورتاغوس في بيروت ولا عودة عن "حصرية السلاح"
    سامي الجميل
    سامي الجميل يرد على خطاب "نعيم قاسم"
    الرئيس عون وسلام
    لا تراجع... عون وسلام مصرّان على "حصريّة السلاح"