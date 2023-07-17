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بقرار قضائيّ.. حجز احتياطيّ على أملاك رياض سلامة وشقيقه والحويك

منذ 55 دقيقة
آخر تحديث: 17 - يوليو - 2023 6:30 مساءً
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة

حاكم مصرف لبنان رياض سلامة (رويترز)

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أصدر رئيس دائرة التنفيذ في بيروت القاضي غابي شاهين قرارًا بإلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال العينية العائدة لكل من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا سلامة ومساعدته ماريان الحويك في لبنان.

وجرى تنفيذ القرار على جزء من هذه الممتلكات في انتظار استكمال تنفيذه على الجزء الباقي.

وكانت الدولة ممثلة برئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر المدعية في ملف الشقيقين سلامة والحويك، طلبت إلقاء الحجز الاحتياطي على هذه الممتلكات وأوفقت دائرة التنفيذ على طلبها.

ويأتي إلقاء الحجز الاحتياطي على هذه الممتلكات للحفاظ على حق الدولة في حال صدر حكم بإدانة المدعى عليهم الثلاثة، وفي حال التبرئة يُصار إلى رفع إشارة الحجز عن هذه الممتلكات.

    المصدر :
  • النهار

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