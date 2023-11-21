بقرار من الحلبي.. افتتاح مدارس تعليمية طارئة في الجنوب الأسبوع المقبل

اجتمع وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي مع رابطة التعليم الأساسي برئاسة حسين جواد ولجنة الدوام المسائي، في حضور المدير العام للتربية عماد الأشقر ومديرة مكتب الوزير رمزة جابر والمستشار الإعلامي ألبير شمعون ومنسقة المساعدات والتمويل الدولي جورجيا هاشم.

وتناول البحث موضوع أجر الساعة للدوام المسائي وتأمين تمويل صناديق المدارس ورواتب المكننة والمستخدمين والحراس، وذلك ضمن سلة متكاملة. وتم التوافق على تفويض الوزير الحلبي السعي مع اليونيسف للحصول على أجر للساعة يرضي الأساتذة.

وكان الحلبي استقبل مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا على رأس وفد من المشايخ والتربويين، في حضور المدير العام للتربية، وتناول البحث العمل على استصدار مرسوم لمدرسة خاصة بناها المغتربون من أبناء عكار في أستراليا في بلدة قبعيت، وهي على مستوى راق من البناء والتجهيز.

وأعطى الوزير الحلبي توجيهاته إلى الأشقر لإحالة مشروع المرسوم على رئاسة الحكومة.

واعتبر الحلبي أنّ “منطقة عكار تستحق كل عناية، فهي زاخرة بالطاقات الشابة والمتعلمين والمغتربين”.

من جهة ثانية، تابع الحلبي عملية تجهيز عدد من المدارس التعليمية الطارئة في مناطق الجنوب لاستقبال التلامذة الذين نزحوا من قراهم ومدارسهم إلى قرى أخرى في منطقة الجنوب، وتم تجهيزها بالتجهيزات والتغذية وتأمين بدلات النقل لتستقبل الأساتذة وإسداء التعليم للتلامذة اللبنانيين الذين انتقلوا قسرًا إلى مناطق أخرى بسبب العدوان الإسرائيلي.

وقرر الحلبي افتتاح هذه المدارس الطارئة مطلع الأسبوع المقبل.

أما بالنسبة لدفع بدلات الإنتاجية للأساتذة الذين نزحوا قسرًا من المناطق الحدودية إلى مناطق أخرى، فهذا الأمر سيتم عرضه في أول جلسة لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب في شأنه.