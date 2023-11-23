بقرار من مولوي.. أبواب النافعة في الدكوانة مفتوحة رغم الإضراب

على رغم إعلان موظفي هيئة إدارة السير الإضراب للحصول على مطالبهم المالية، لا تزال أبواب النافعة في الدكوانة مفتوحة، ومعاملات المواطنين تنجز، وذلك بقرار صادر عن وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي الذي طلب تعبئة فراغ الموظفين المضربين بضباط وعناصر من قوى الأمن الداخلي، وعلى رأسهم رئيس مصلحة تسجيل السيارات بالوكالة العقيد خالد يوسف، وبموظفي النافعة المحالين إلى هيئة إدارة السير من وزارة الداخلية والبلديات.

وبحسب المعلومات، يتابع العقيد يوسف مع رئاسة الحكومة مشكلة الموظفين المضربين بهدف تحصيل مطالبهم وإعادتهم إلى مكاتبهم كي لا تتأخر معاملات المواطنين بسبب النقص الحاصل على صعيد الموظفين.