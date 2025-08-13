الأربعاء 19 صفر 1447 ﻫ - 13 أغسطس 2025 |
بقيمة 1,5 مليون دولار.. منحة كويتية لتمويل الدراسات التفصيلية الخاصة بإنشاء إهراءات جديدة

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 13 - أغسطس - 2025 8:03 مساءً
وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط

أعلن وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، اثر الاجتماع مع الصندوق الكويتي، تفعيل منحة بقيمة 1,5 مليون دولار من دولة الكويت لتمويل الدراسات التفصيلية الخاصة بإنشاء إهراءات جديدة لتخزين الحبوب.

وأكد أن هذه الخطوة تشكّل المرحلة الأولى للبدء بأعمال بناء الإهراءات في مختلف المناطق اللبنانية في أقرب وقت ممكن، بما يعزز الأمن الغذائي الوطني ويؤمّن بنية تحتية استراتيجية لحماية المخزون الغذائي وضمان استقرار الإمدادات وتخفيف المخاطر المرتبطة بالأزمات العالمية أو الظروف المحلية الطارئة.

وشدّد وزير الاقتصاد على أن هذا الدعم يعكس عمق العلاقات الأخوية بين لبنان والكويت، ويترجم التزام الكويت الدائم بالوقوف إلى جانب لبنان في مواجهة التحديات، خصوصا في الملفات الحيوية التي تمسّ حياة المواطنين مباشرة.

