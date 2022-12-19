الأثنين 25 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 19 ديسمبر 2022 |
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بقيمة 35 مليون ليرة.. ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية

منذ ساعة واحدة
سوبرماركت

سوبرماركت

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على الرغم من جميع المشاكل الاقتصادية والامنية التي يعيشها المواطن يومياً، تأتي المشاكل الغذائية ايضاً على لائحة المصائب التي تلاحق المواطن، هذا وبالرغم من ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل كبير مع الدولار، يبقى بعض أصحاب المحال التجارية لا يملكون ادنى مستوى للأخلاق المهنية تجاه بيع مواد غذائية منتهية الصلاحية.

هذا وضبط مفتشو مصلحة الاقتصاد والتجارة، بمؤازرة فريق من عناصر الأمن العام، خلال جولة نفّذوها اليوم، على سوبرماركت في بلدة كفرحتى، مواد غذائية منتهية الصلاحية قدرت قيمتها بـ35 مليون ليرة لبنانية، وتم على إثرها تسطير محضر ضبط وحجز البضاعة، ليصار الى استكمال الاجراءات القضائية اللازمة مع النيابة العامة في الجنوب.

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