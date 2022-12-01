بكداش: المطلوب حماية اجتماعية قبل فرض المزيد من الضرائب

أعلن نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش أنه قبل فرض المزيد من الضرائب المطلوب حماية اجتماعية وللأسف بات هناك هدف هو تأمين أموال للدولة بأي طريقة وكثير من المصارف وقعت في فخ الدولة.

ودخل لبنان رسمياً اليوم مرحلة ضريبية جديدة مع البدء باعتماد الدولار الجمركي على أساس 15 ألف ليرة للدولار، اي ما يعادل أكثر بقليل من ثلث الدولار الجمركي السابق.

ومع ذلك لم يسلم السعر الجديد من الانتقاد و”الشيطنة” في مرحلة تحتاج فيها الخزينة الى ايرادات ضخمة تردم الهوة الكبيرة التي حصلت بين حاجات الدولة المتضاعفة وايراداتها التي أضعفها انهيار الاقتصاد وسعر صرف الليرة.