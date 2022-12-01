الخميس 7 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 1 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بكداش: المطلوب حماية اجتماعية قبل فرض المزيد من الضرائب

منذ 39 دقيقة
نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش

نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش

A A A
طباعة المقال

أعلن نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش أنه قبل فرض المزيد من الضرائب المطلوب حماية اجتماعية وللأسف بات هناك هدف هو تأمين أموال للدولة بأي طريقة وكثير من المصارف وقعت في فخ الدولة.

ودخل لبنان رسمياً اليوم مرحلة ضريبية جديدة مع البدء باعتماد الدولار الجمركي على أساس 15 ألف ليرة للدولار، اي ما يعادل أكثر بقليل من ثلث الدولار الجمركي السابق.

ومع ذلك لم يسلم السعر الجديد من الانتقاد و”الشيطنة” في مرحلة تحتاج فيها الخزينة الى ايرادات ضخمة تردم الهوة الكبيرة التي حصلت بين حاجات الدولة المتضاعفة وايراداتها التي أضعفها انهيار الاقتصاد وسعر صرف الليرة.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزارة الصحة
    إليكم عداد الإصابات بـ"كورونا" و"كوليرا" في لبنان
    وزير الاتصالات جوني القرم
    القرم يعلّق على قرار نقابة الخليوي بالتوقف عن العمل
    الجامعة اللبنانية
    متعاقدو اللبنانية: لمعايير واحدة في الزيادة لكل القطاعات التربوية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    كأس العالم قطر ٢٢
    فيديو مؤثر.. مدرب البرازيل يذرف الدموع بسبب موقف حصل مع عائلته في قطر!
    وفاة والد المودع وليد الحجار
    بعد توقيف ابنه... وفاة والد المودع وليد الحجار
    كريستيانو رونالدو
    بصفقة خيالية.. كريستيانو رونالدو يوافق على عرض النصر السعودي