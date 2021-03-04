بكركي تردّ على مقال قناة العالم التابعة لايران: للاعتذار فوراً

ردت بكركي على المقال الذي نُشر على الموقع الالكتروني لقناة العالم التابعة لإيران.

وقالت في حديث تلفزيوني: “إن هذا الكلام مرفوض تماماً وفيه تطاول، وبما انه صادر عن مؤسسة اعلامية غير لبنانية، يعتبر تدخلاً في الشؤون الداخلية والوطنية وفي شؤون كنيستنا”.

وأضافت: “مطلوب من القناة أن تتراجع عن هذا الكلام اضافة الى تقديم اعتذار، كي لا يتسبب بتداعيات داخلية وخارجية لا تحمد عقباها، خصوصاً وأن كلام غبطته كان واضحاً، إلا ان القناة تحاول خلق عنوان وهمي بهدف تجييش اعتراض باتجاه بكركي التي سمت الاشياء بأسمائها ووضعت الاصبع على الجرح وتحدثت عن وضع كل اللبنانيين دون استثناء”.

وكانت القناة الإيرانية هاجمت البطريرك الراعي وقالت: “بات واضحاً للجميع أن كل شخص حتى لو أضفى على نفسه ما أضفى من هالات القدسية نراه يتعرض لسلاح المقاومةـ ويصف المقاومة بأنها ميليشيا موالية لإيران ويحاول أن يلبس لبوس الحكمة”.

وأضافت: “يتحدث عن الحياد في معركة الوجود مع الصهيونية العالمية”.