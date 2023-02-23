بكركي تستطلع آراء القيادات المارونيّة.. المواقف متباعدة رئاسيًا!

في ظل الجمود السياسي واستمرار القلق من تفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية، كشفت أوساط بكركي لـ “الأنباء” الالكترونية أنّ البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، وعقب اجتماع مجلس المطارنة الموارنة كلّف راعي أبرشية انطلياس المارونية المطران أنطوان بو نجم، التواصل مع القيادات المارونية لاستمزاج رأيهم حول كيفية الخروج من المأزق الرئاسي.

الأوساط أشارت إلى أنّ بو نجم قام بسلسلة لقاءات تشاورية مع كل من رئيس حزب القوات سمير جعجع، ورئيس تكتل لبنان القوي جبران باسيل، ورئيس حزب الكتائب سامي الجميل، والنائب ميشال معوّض، بانتظار أن يلتقي رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، ورئيس حزب الوطنيين الأحرار كميل شمعون.

وفي السياق، رأت أوساط بكركي أن المواقف التي خلص إليها بو نجم ما تزال متباعدة، خصوصًا مع التباين الحاصل، إذ إنّ جعجع يشدّد على أن تأخذ اللعبة الديمقراطية مداها، بينما يشترط باسيل مواصفات الرئيس المقبل ويعطيها الأولوية على حساب اللعبة الديمقراطية، مع قطع الطريق على منافسيه، وأبرزهم فرنجية وقائد الجيش جوزاف عون، وتمسّكه بهذا الشرط قد يعقّد الأمور بدلًا من حلّها.