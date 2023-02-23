الخميس 3 شعبان 1444 ﻫ - 23 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بكركي تستطلع آراء القيادات المارونيّة.. المواقف متباعدة رئاسيًا!

منذ 12 دقيقة
بكركي

بكركي

A A A
طباعة المقال

في ظل الجمود السياسي واستمرار القلق من تفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية، كشفت أوساط بكركي لـ “الأنباء” الالكترونية أنّ البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، وعقب اجتماع مجلس المطارنة الموارنة كلّف راعي أبرشية انطلياس المارونية المطران أنطوان بو نجم، التواصل مع القيادات المارونية لاستمزاج رأيهم حول كيفية الخروج من المأزق الرئاسي.

الأوساط أشارت إلى أنّ بو نجم قام بسلسلة لقاءات تشاورية مع كل من رئيس حزب القوات سمير جعجع، ورئيس تكتل لبنان القوي جبران باسيل، ورئيس حزب الكتائب سامي الجميل، والنائب ميشال معوّض، بانتظار أن يلتقي رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، ورئيس حزب الوطنيين الأحرار كميل شمعون.

وفي السياق، رأت أوساط بكركي أن المواقف التي خلص إليها بو نجم ما تزال متباعدة، خصوصًا مع التباين الحاصل، إذ إنّ جعجع يشدّد على أن تأخذ اللعبة الديمقراطية مداها، بينما يشترط باسيل مواصفات الرئيس المقبل ويعطيها الأولوية على حساب اللعبة الديمقراطية، مع قطع الطريق على منافسيه، وأبرزهم فرنجية وقائد الجيش جوزاف عون، وتمسّكه بهذا الشرط قد يعقّد الأمور بدلًا من حلّها.

    المزيد من أخبار لبنان

    أحد فروع جمعية القرض الحسن
    الواقع المصرفي في لبنان.. الكلّ عم يغنّي على موّاله!
    صندوق النقد قد يسحب يده من لبنان
    البلد يُعاني من "شلل تام".. صندوق النقد قد يسحب يده من لبنان!
    إحدى محطات المحروقات
    "التطبيقات" تتحكّم بحياة اللبنانيّين.. ماذا عن تسعير المحروقات؟

    الأكثر قراءة

    بركان إيافيالايوكل الأيسلندي (أرشيفية من فرانس برس)
    بركانٌ يغلي تحت الماء.. هل يستيقظ "وحش" البحر المتوسط؟
    ظاهرة جيولوجية غريبة.. القارة السمراء قد تشهد ولادة محيط جديد!
    صورة توضح طبقات قشرة الأرض
    اكتشاف علمي مثير في اللب الداخلي للكوكب.. أرض داخل الأرض؟