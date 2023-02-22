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بكركي تنفي: لم نصدر أي تقرير يتضمن إحصاءً لنسبة المسيحيين!

منذ 48 دقيقة
بكركي

بكركي

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أشار المكتب الإعلامي في البطريركية المارونية – بكركي، في بيان، إلى أنه “تمّ التداول في سياق احد البرامج الإعلامية، الذي استضاف دولة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، بموضوع تقرير احصائي أصدرته البطريركية حول أعداد المسيحيين في لبنان، ومعدلات تناقصهم بسبب تفجير مرفأ بيروت والهجرة والأوضاع السائدة في لبنان ودول الجوار”.

إزاء ذلك، استغربت البطريركية المارونية “إثارة هذا الموضوع المتعلّق بالعدد في لبنان طالما انه قد تمّ تجاوزه في متن الدستور، وبإجماع اللبنانيين على قاعدة المناصفة بين المسيحيين والمسلمين. وما يثير الاستغراب أكثر وأكثر هو توقيت هذا الكلام وطرح هذه المسألة الوطنية الأبعاد في هذه المرحلة التي تقتضي المزيد من الالتزام بموجبات الدستور والميثاق الوطني على قاعدة المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع اللبنانيين”.

وأكدت أنها “لم تصدر اي تقرير يتضمن احصاء لنسبة المسيحيين، وبالتالي لم تسلّم ايّ مرجع داخلي او خارجي اي تقرير او إحصاء من هذا النوع”.

وشددت على أنها تلتقي مع الرئيس ميقاتي “حول التشكيك بصحة هذا التقرير”، موضحة ان “أعداد المسيحيين في لبنان هي اكبر بكثير من النسبة المغلوطة التي نسبت الى التقرير المزعوم”.

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