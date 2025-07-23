الأربعاء 28 محرم 1447 ﻫ - 23 يوليو 2025 |
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بلاسخارت في زيارة إلى إسرائيل.. والسبب "لبنان"

منذ 22 دقيقة
السيّدة جينين هينيس بلاسخارت

السيّدة جينين هينيس بلاسخارت

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بدأت اليوم المنسقة الخاصّة للأمم المتّحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت، زيارة إلى إسرائيل حيث من المقرر أن تلتقي بالمسؤولين الإسرائيليين الكبار.

وأوضح بيان للمكتب الإعلامي أن “هذه الزيارة تندرج ضمن إطار المشاورات الدورية التي تجريها المنسقة الخاصّة مع الجهات المعنية بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 (2006) وتفاهم وقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل اليه في تشرين الثاني 2024. في ظلّ أجواء من الاضطرابات الإقليمية، تواصل المنسّقة الخاصّة دعوة جميع الأطراف إلى الالتزام الكامل بتعهداتهم ضمن إطار وقف الأعمال العدائية وتعزيز تنفيذ القرار 1701، الذي لا يزال يشكّل حجر الأساس للأمن والاستقرار الدائمين على طول الخط الأزرق”.

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