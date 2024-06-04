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بلاسخارت في زيارة بروتوكولية الى ميقاتي في السراي.. وهذه التفاصيل

منذ 50 دقيقة
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي

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استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي المنسقة الخاصة الجديدة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت في السرايا اليوم، في حضور المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا.

وأعلنت بلاسخارت ان الزيارة “بروتوكولية بمناسبة استلامها مهامها الجديدة في لبنان”.

واستقبل رئيس الحكومة رئيس الهيئة التأسيسية لـ”نقابة عمال المعاينة الميكانيكية في لبنان” حسن الحسن على رأس وفد ضم عضو الهيئة التأسيسية في محطة الحدث سيمون جرجس، مدير الفحص الفني نبيل الأعور، المدير الاداري خالد نشواتي ومدير قسم المعلوماتية محمد يوسف.

بعد اللقاء قال الحسن:” بحثنا مع دولة الرئيس ميقاتي موضوع المعاينة الميكانيكية وشرحنا له اوضاع الموظفين، وهم منذ سنتين من دون عمل، واهمية المعاينة الميكانيكية خصوصا بعد ازدياد نسبة الحوادث. وأبدى دولة الرئيس ميقاتي تجاوبا مع الموضوع واكد اهميته بالنسبة الى الدولة اللبنانية وستتم متابعة الملف مع المعنيين”.

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