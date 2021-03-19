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بلاغ بحث وتحر بحق صاحب مصرف SGBL

19 - مارس - 2021
بنك SGBL

بنك SGBL

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سطرت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، بلاغ بحث وتحر في حق رئيس مجلس ادارة مصرف SGBL انطوان الصحناوي، الذي استدعته للتحقيق في نفس القضية التي استدعت فيها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومسؤولي عدد من المصارف وصرافين، لاستجوابهم في ملف التلاعب بسعر صرف الدولار الأميركي والمضاربة على الليرة اللبنانية الذي يتسبب بانهيارها.

وأوضح مصدر قضائي بارز لـ”صوت بيروت انترناشونال”، أن الهدف من بلاغ البحث والتحري، هو “تحديد مكان وجود الصحناوي واحضاره الى التحقيق حال العثور عليه”، مشيرا الى أن القاضية عون “اتخذت هذا التدبير القانوني، غداة تجاهل الصحناوي لقرار استدعائه، فهو لم يحضر إلى جلسة التحقيق ولم يبرر غيابه أسوة بحاكم مصرف لبنان الذي قدم معذرة عن عدم حضوره ما أدى إلى تأجيل جلسة استجوابه”. وشدد المصدر على أن القاضية عون “مصممة على استجواب مدراء ومسؤولي عدد من المصارف والصرافين، بناء على معلومات ومعطيات متوفرة في الملف، تعزز الشبهات حول دورهم بعمليات المضاربة غير الشرعية على الليرة، الذي تسبب بخسارة العملة الوطنية قيمتها الفعلية”.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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