بلاغ بحث وتحر بحق علي برو.. إليكم آخر المستجدات

منذ ساعة واحدة
سطر النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، بلاغ بحث وتحر بحق مراسل قناة “المنار” علي برو، لرفضه للمرة الثالثة المثول للتحقيق في قضية اضاءة صخرة الروشة والإساءة لرئيس الحكومة نواف سلام.

وحضر وكيل برو إلى فصيلة الروشة قبل ظهر اليوم واعلن للمرة الثانية ان موكله صحافي ولا يمثل امام الضابطة العدلية فتقرر اتخاذ الإجراء المناسب بحقه.

كما جرى استجواب احد الأشخاص وهو ممن احضر جهاز الليزر لإضاءة الصخرة فترك رهن التحقيق بناء لإشارة القاضي الحجار، كما ذكر المستجوب إسم شخص جديد تم استدعاؤه للتحقيق يوم الاثنين المقبل.

