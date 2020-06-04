بلاغ بحق النائب جميل السيد بجرم التحريض على القتل

تقدم ​المحامون​ ​واصف الحركة​، هاني الأحمدية، ​علي عباس​ وجاد طعمه بشكوى، مع اتخاذ صفة الإدعاء الشخصي، لدى ​النيابة العامة التمييزية​ في وجه النائب ​جميل السيد​ ضمن مهلة “ملاحقة الجريمة المشهودة” لملاحقته على تحريضه على قتل الثوار سجلت برقم 3004/2020.

ولفت المحامي هاني الاحمدية بعد تقديم الشكوى إلى ان “زمن التفلت من العقاب لا يمكنه أن يستمر، وهناك امتحان جدي اليوم للقضاء وتحديداً للنيابة العامة التمييزية في بدء التحقيقات فوراً ضمن حالة الجريمة المشهودة”.

وكان السيد قد رأى في مؤتمر صحفي تعليقا على التظاهرات أمام منازل السياسيين ان “هيدي مش ثورة، الثورة عندما يكون هناك برنامج وأشخاص أكفّاء، هذه الثورة غلط واذا لم يكن لديك حرس أمام بيتك” قوصو من الشباك وما الو حق يجي لعندك”.

وأثار كلام السيد موجة غضب شعبية عارمة، عبر عنها ناشطون مساء أمس على وسائل التواصل, وطالبوا السيد بالاعتذار أو ملاحقته من قبل القضاء.