بلاغ من عبود إلى جميع أصحاب ومستثمري مولدات الكهرباء في بيروت

افادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان أن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود أصدر بلاغاً إلى جميع أصحاب ومستثمري مولدات الكهرباء ( إشتراك ) ضمن نطاق مدينة بيروت، جاء فيه :

إنطلاقاً من المسؤولية الوطنية، وحفاظاً على الممتلكات العامة وحقوق البلدية، وبعد أن تبيّن لللإدارة أن أعمدة الكهرباء وأعمدة الإنارة البلدية قد تعرضت لأضرار جسيمة من جراء تحميلها عشوائياً، لكابلات وشبكات توزيع الكهرباء من قبل أصحاب المولدات الخاصة (إشتراك) وبدون ترخيص، مما يشكل خطراً داهماً على الأعمدة المشار إليها، وينذر بسقوطها، وبالتالي تعريض السلامة العامة لخطر مباشر.

وبناءً على ضرورات المصلحة العامة ومقتضيات السلامة العامة، على جميع أصحاب ومستثمري مولدات الكهرباء (إشتراك) ضمن نطاق مدينة بيروت، الإمتناع فوراً وبصورة نهائية عن إستعمال أعمدة الكهرباء وأعمدة الإنارة البلدية لتمديد الشبكات الكهربائية التابعة لمولداتهم، والتصريح لدى الدوائر المختصة في بلدية بيروت عن التمديدات الحالية القائمة، ووجوب الإستحصال على الترخيص اللازم ذات الصلة وفقاً للأصول القانونية، وذلك خلال مهلة شهر واحد من تاريخه، تحت طائلة إزالة الشبكات والتعديات على نفقة المخالفين ومسؤوليتهم، وإتخاذ الإجراءات المنصوص عنها في القوانين والأنظمة النافذة، منها تنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين وإحالتهم إلى القضاء المختص الجزائي والمالي عند الإقتضاء.



كما وجه المحافظ عبود كتاباً الى قيادة شرطة بيروت طلب فيه قمع أية تعديات على أعمدة الكهرباء وأعمدة الإنارة البلدية من قبل أصحاب ومستثمري مولدات الكهرباء (إشتراك)، عبر تمديد شبكات وكابلات كهربائية خاصة تتم بدون ترخيص وفقاً للأصول والتشدد في المراقبة ، والإفادة بالنتيجة .