بلاغ من قوى الأمن.. تدابير سير على اوتوسترادي حالات وعمشيت

أصدرت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“أولاً: ستقوم شركة كهرباء جبيل بتمديد شبكة توتر متوسط في منطقة حالات فوق الأوتوستراد، وذلك ما بين الساعة 9،00 والساعة 10،00 صباحاً من تاريخ 2-5-2025، وستؤدي هذه الأعمال الى قطع الأوتوستراد الشرقي والغربي في المحلة المذكورة لمدة لا تتجاوز الخمسة دقائق.

ثانياً: كذلك، ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بعملية تأهيل وتزفيت المسلك الشرقي الممتد من مدخل عمشيت باتجاه المدفون، وذلك اعتبارًا من الساعة 7,00 صباحاً لغاية الساعة 15,00 من تاريخ 2-5-2025، وستؤدي هذه الأعمال الى قطع مسرب واحد من الأوتوستراد باتجاه المدفون.

يُرجى من المواطنين الكِرام أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلاً لحركة المرور ومنعًا للازدحام”.