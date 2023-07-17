الأثنين 29 ذو الحجة 1444 ﻫ - 17 يوليو 2023 |
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بلاغ من وزارتي الاقتصاد والزراعة إلى مزارعي القمح والشعير

منذ 42 دقيقة
الوزيران أمين سلام وعباس الحاج حسن

الوزيران أمين سلام وعباس الحاج حسن

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صدر عن وزيري الاقتصاد والتجارة والزراعة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام وعباس الحاج حسن، بلاغ حمل الرقم 1/ح.ش، موجه الى مزارعي القمح والشعير الراغبين بتسليم القمح والشعير للاستفادة من الدعم، والتدابير والشروط الواجبة، على ان يتم تسليم القمح الطري او القاسي في مراكز المطاحن دكمة على نفقة المزارع، والشعير في مخازن وزارة الزراعة او وزارة الاقتصاد والتجارة في تل عمارة بشوالات على نفقة المزارع.

وأشار البلاغ الى ان تقديم الطلب لا يلزم الإدارة بأي موجب كاستلام المحصول المنتج او التعويض او سوى ذلك.

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