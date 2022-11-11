بلاغ "هام" من قوى الأمن للمشاركين في ماراثون بيروت الدولي!

صـــدر عــن المديريـة العـــامـة لقـوى الأمـن الداخـلـي ـــ شعبـة العـلاقـات العامة مـا يلـي:

إلحاقًا لبلاغنا الصادر بتاريخ 02-11-2022، والمتعلّق بـتدابير السير المتخذة خلال إقامة “ماراثون بيروت الدولي” الذي تنظمه “جمعية بيروت ماراثون” يوم الأحد في 13-11-2022.

تُعلن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي للمشاركين في السباق، عن تخصيص أماكن لركن سياراتهم، وذلك في:

– المواقف المواجهة لقاعدة بيروت البحرية.

– المواقف المخصصة لأسواق بيروت.

يرجى من المشاركين أخذ العلم والتقيّد بالأماكن المسموح بها لركن السيارات، ويمكنهم الوصول إلى الأماكن المخصّصة لركن السيّارات عبر الرابط التالي:

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1jz76ZyBRfue8lGMn4WIe67sMEaSKOvI&usp=sharing