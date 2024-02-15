بلال الحشيمي يحذر: الحرب باتت وشيكة على كل لبنان!

استبعد النائب بلال الحشيمي أن “يشهد ملف رئاسة الجمهورية أي انفراج قريب”، مشيرا الى ان “الموضوع بات مربوطا بالحرب في غزة وتداعياتها على جنوب لبنان، بدليل أن كل الوفود الغربية تركز على مسألة تطبيق القرار 1701”.

وقال في حديث الى إذاعة “صوت كل لبنان”: “الحرب باتت وشيكة على كل لبنان في حال لم يتم تطبيقه وخصوصا بعد ضرب إسرائيل منازل المدنيين في النبطية أمس”.

وشدد على “ضرورة ان يعي حزب الله ان لبنان لا يمكنه ان يكون صندوق بريد لأحد، وان يقبل بأن يحاور أي طرف آخر عنه، كما يحصل من المسؤولين الإيرانيين الذين يملكون قرار الحرب والسلم اليوم”، لافتا الى “وجوب تقييم خطورة المرحلة وسط مخاوف جدية من امتداد الحرب الشاملة على كل لبنان”.