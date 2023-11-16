بلال عبدالله: التمديد للقيادات الأمنية ضرورة قصوى كي لا ندخل بالفراغ الأمني

شدد النائب بلال عبدالله أن المطلوب من الحكومة أو مجلس النواب التمديد للقادة الأمنيين في مقدمها قائد الجيش والمدير العام لقوى الأمن الداخلي، مشيرا إلى إمكانية العودة إلى اقتراح اللقاء الديمقراطي القاضي بالتمديد لكل الرتب العسكرية اختيارياً، مؤكدا أن التمديد للقيادات الأمنية ضرورة قصوى كي لا ندخل بالفراغ الأمني.

وفي حديث إلى صوت كل لبنان، أشار عبدالله إلى أن الحكومة قامت بجزء من واجباتها في مسألة تأمين التمويل لوزارة الصحة وخصصت عشرة آلاف بليار ليرة في حال توسعت الحرب، مضيفا أن وزير الصحة يقوم بما عليه في هذا المجال وهو يتفاض مع البنك الدولي لإحالة ما تبقى من قرض الرعاية الصحية الأولية إلى الطوارئ الصحية لكنه أكد أن ذلك يبقى غير كاف إذا وقع المحظور وبالتالي المطلوب مساعدة من المؤسسات الدولية.

عبدالله أكد أن كل القطاع الصحي مستنفر في لبنان بدعم من المجتمع المحلي، وأضاف “سنحاول تأمين استمرارية علاجات غسيل الكلى والأمراض السرطانية في حال حصول نزوح”.