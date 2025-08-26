بلال عبدالله بحث الشؤون السياسية والأمنية مع قائد الجيش

زار عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله قائد الجيش العماد رودولف هيكل، بتكليف من رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط.

وأفاد المكتب الإعلامي لعبد الله أن “اللقاء ناقش عددا من الشؤون السياسية والأمنية، وكانت جولة أفق عامة على الأوضاع التي يمر بها لبنان، واهمية الدور الوطني الكبير التي تقوم به المؤسسة العسكرية”.

كما واستقبل قائد الجيش وفدًا من الكونغرس الأميركي ضم السيناتور Jeanne Shaheen والسيناتور Lindsey Graham والنائب Joe Wilson، إضافة إلى المبعوث الأميركي الخاص Tom Barrack ونائبة المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط Morgan Ortagus، بحضور السفيرة الأميركية Lisa A. Johnson مع وفد مرافق.

خلال اللقاء، تناول البحث الأوضاع العامة والتطورات في لبنان والمنطقة، وسبل دعم الجيش في ظل التحديات الراهنة.