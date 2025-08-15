بلال عبدالله: سلامة وصحة العمل شروط غير منفذة في لبنان

تب عضو كتلة “اللّقاء الدّيمقراطي” النّائب ​بلال عبدالله على حسابه الخاص على “اكس”:

الشروط المتعلقة بسلامة وصحة العمل غير منفذة في لبنان ،الا القليل من المؤسسات التي تتبع التعليمات والاسس العلمية لذلك.

وبعد تكرار الحوادث المؤلمة ،فأن وزير العمل سيعمل على توسيع وتفعيل جهاز التفتيش في وزارته ،واقامة دورات تأهيل مستمرة لهم ،وزيادة عددهم ،

حتى لا تتكرر هذه المآسي!