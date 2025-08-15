الجمعة 21 صفر 1447 ﻫ - 15 أغسطس 2025 |
بلال عبدالله: سلامة وصحة العمل شروط غير منفذة في لبنان

منذ ساعتين
النائب بلال عبدالله

النائب بلال عبدالله

تب عضو كتلة “اللّقاء الدّيمقراطي” النّائب ​بلال عبدالله على حسابه الخاص على “اكس”:

“الشروط المتعلقة بسلامة وصحة العمل غير منفذة في لبنان، الا القليل من المؤسسات التي تتبع التعليمات والاسس العلمية لذلك.

وبعد تكرار الحوادث المؤلمة، فان وزير العمل سيعمل على توسيع وتفعيل جهاز التفتيش في وزارته، واقامة دورات تأهيل مستمرة لهم،وزيادة عددهم، حتى لا تتكرر هذه المآسي!”.

