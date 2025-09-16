الثلاثاء 24 ربيع الأول 1447 ﻫ - 16 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بلال عبدالله: سمعة لبنان وعلاقاته على المحك

منذ 37 دقيقة
النائب بلال عبدالله

النائب بلال عبدالله

A A A
طباعة المقال

كتب النائب بلال عبدالله على منصة “إكس”: “يجدر التنويه بالجهود الجبارة التي تقوم بها وزارة الداخلية والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي، والأجهزة التابعة لهما، وبخاصة مكتب مكافحة المخدرات وشعبة المعلومات، في ملف ضبط كميات المخدرات المعدة للتصدير او للاستهلاك المحلي. سمعة لبنان وعلاقاته الدولية والعربية على المحك”.

    المزيد من أخبار لبنان

    رئيس الحكومة نواف سلام
    نواف سلام: اجتماع في السرايا أمس لمعالجة أزمة النفايات في بيروت
    تدابير سير
    تدابير سير على الأوتوستراد بين نهر إبراهيم والمدفون
    إحدى محطات المحروقات
    ارتفاع جديد في أسعار المحروقات!

    الأكثر قراءة

    النائب جميل السيد
    تصريحات خطيرة لجميل السيد عن حزب الله.. فساد ورشاوى للتأثير على القضاء!
    المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة
    قوى الأمن تلقي القبض على مطلوبين على حاجز ضهر البيدر
    12 جريحا ودمار هائل بغارة على مبنى في النبطية
    في حصيلة أولية.. 12 جريحاً ودمار هائل بالغارة الإسرائيلية على مبنى بالنبطية