بلال عبدالله: سمعة لبنان وعلاقاته على المحك

كتب النائب بلال عبدالله على منصة “إكس”: “يجدر التنويه بالجهود الجبارة التي تقوم بها وزارة الداخلية والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي، والأجهزة التابعة لهما، وبخاصة مكتب مكافحة المخدرات وشعبة المعلومات، في ملف ضبط كميات المخدرات المعدة للتصدير او للاستهلاك المحلي. سمعة لبنان وعلاقاته الدولية والعربية على المحك”.

