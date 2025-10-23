بلال عبدالله: قرار وزير الصحة خطوة شجاعة وجريئة

كتب عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله على منصة “إكس”: “قرار وزير الصحة الدكتور ركان ناصر الدين بتغطية عمليات زرع نقي العظم على نفقة وزارة الصحة، هي خطوة شجاعة وجريئة، من شأنها تخفيف معاناة المرضى وذويهم، وهي تؤكد مرة جديدة حرصه على حق اللبناني بالطمأنينة والرعاية الصحية، على أمل ان نحقق واياه هدفنا بإقرار نظام التغطية الصحية الشامل”.

قرار وزير الصحة الدكتور ركان ناصر الدين بتغطية عمليات زرع نقي العظم على نفقة وزارة الصحة ،هي خطوة شجاعة وجريئة ،من شأنها تخفيف معاناة المرضى وذويهم ،وهي تؤكد مرة جديدة حرصه على حق اللبناني بالطمأنينة والرعاية الصحية،على أمل ان نحقق واياه هدفنا بأقرار نظام التغطية الصحية الشامل! — Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) October 23, 2025