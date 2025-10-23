الخميس 1 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 23 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بلال عبدالله: قرار وزير الصحة خطوة شجاعة وجريئة

منذ 14 دقيقة
رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور بلال عبدالله

النائب بلال عبدالله

A A A
طباعة المقال

كتب عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله على منصة “إكس”: “قرار وزير الصحة الدكتور ركان ناصر الدين بتغطية عمليات زرع نقي العظم على نفقة وزارة الصحة، هي خطوة شجاعة وجريئة، من شأنها تخفيف معاناة المرضى وذويهم، وهي تؤكد مرة جديدة حرصه على حق اللبناني بالطمأنينة والرعاية الصحية، على أمل ان نحقق واياه هدفنا بإقرار نظام التغطية الصحية الشامل”.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا كمال شحادة
    كمال شخادة: التحوّل الرقمي لم يعد مجرّد توجّه عالمي
    طقس لبنان
    بين تشرين وتشرين "صيف ثاني".. إليكم مستجدات الطقس!
    النائب غسان سكاف
    غسان سكاف: أي تسوية عنوانها إقصاء الاغتراب غير مقبولة

    الأكثر قراءة

    المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا توم باراك
    على وقع "زلزال باراك".. رسائل عربية تحذيرية حاسمة تصل إلى بيروت
    جنود من الجيش الإسرائيلي قرب الحدود مع لبنان
    فيديو لعملية برية إسرائيلية في لبنان.. وتدمير مرابض أسلحة لحزب الله!
    مبنى وزارة العدل في لبنان
    فضل شاكر من القضاء العسكري إلى المدني.. هل يُعطّل ملف "هلال حمود" إطلاق سراحه؟