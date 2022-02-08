بلال عبدالله: لدي تعليمات واضحة من جنبلاط بأنه لا يمكن ان نستمر في حماية الوكلات الحصرية

اشار عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله في مقابلة تلفزيونية الى انه “لدي تعليمات واضحة من رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط ورئيس اللقاء الديمقراطي بأنه لا يمكن ان نستمر في حماية الوكلات الحصرية” و”لدينا 18 بالمئة من شركة “ترابة سبلين” ولا نملك الشركة ولا يمكن ان نشرّع كما شرّع بالسابق المحتكر اللبناني على “قياسه”.

وأضاف “هاجسنا الاساسي سيبقى المستهلك ولا يهمني ارباح كبار الاغنياء وانا مؤتمن على المستهلك من خلال تأمين سلعة بجودة ممتازة وباسعار تنافسية”.

يأتي ذلك وسط عزم المجلس النيابي على اقرار قانون المنافسة الذي سيؤدّي الى ازالة الاحتكار عن القطاعين الخاص والعام وسيحجم دور الوكالات الحصرية التي تسيطر على السوق اللبنانية.

وفي البرنامج نفسه، كان هناك مداخلة لوزير الاقتصاد امين سلام الذي شدّد بدوره على أهمية اقرار قانون المنافسة لما له من دور على وضع الاقتصاد اللبناني على السكة الصحيحة اذ لفت الى ان موضوع الوكالات الحصرية كان محور جلسات مجلس النواب وانه طالب بإلغاء حماية الدولة لهذه الوكالات الحصرية .

كلام سلام جاء في مقابلة على تلفزيون الجديد اذ اعتبر ان الاقتصاد لن يستقيم الا بفتح الأسواق و انه “لم يكن لدينا اقتصاد حر بل كان لدينا اقتصاد يسيطر عليه بعض التجار بوكالاتهم الحصرية” مؤكدا ان الهدف ليس الغاء هؤلاء التجار بل كل ما نسعى اليه هو فتح الابواب امام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدخول المنافسة.

وفي السياق نفسه، شدد سلام على ان قانون المنافسة سيؤدي الى الغاء الاحتكار عن القطاع العام وليس فقط عن القطاع الخاص، اذ سيفتح المجال امام الشركات الخاصة ان تدخل الى قطاعات الماء والكهرباء وشركات الطيران. وقال: “نحن نفتح الاسواق لكل من يريد ان يدخل الى السوق اللبنانية من القطاع الخاص ونريد ان نبعث رسالة الى المجتمع الدولي اننا سنسير على الطريق الاصلاحي.