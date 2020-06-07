بلال عبدالله: لنحمي بلدنا لكي لا يكون ساحة صراع الآخرين

بلال عبدالله
بلال عبدالله

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اعتبر النائب بلال عبدالله، عبر “تويتر”، أن “قرارات السلطة السياسية، خطوات المعارضة البرلمانية، تحركات انتفاضة الناس وصرختها، الخطاب السياسي لمختلف القوى، تدنيس المقدسات، برامج التغيير الديمقراطي بتلاوينها، وغيرها الكثير…

وقال، “جميعها لا تساوي شيئا، إذا فقدنا وحدتنا الوطنية… فلنحمي بلدنا، لكي لا يكون ساحة صراع الآخرين”.

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المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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