بلال عبدالله: لنحمي بلدنا لكي لا يكون ساحة صراع الآخرين

اعتبر النائب بلال عبدالله، عبر “تويتر”، أن “قرارات السلطة السياسية، خطوات المعارضة البرلمانية، تحركات انتفاضة الناس وصرختها، الخطاب السياسي لمختلف القوى، تدنيس المقدسات، برامج التغيير الديمقراطي بتلاوينها، وغيرها الكثير…

وقال، “جميعها لا تساوي شيئا، إذا فقدنا وحدتنا الوطنية… فلنحمي بلدنا، لكي لا يكون ساحة صراع الآخرين”.

قرارات السلطة السياسية ،

خطوات المعارضة البرلمانية،

تحركات انتفاضة الناس وصرختها،

الخطاب السياسي لمختلف القوى،

تدنيس المقدسات ،

برامج التغيير الديمقراطي بتلاوينها،

وغيرها الكثير……

جميعها لا تساوي شيئا،

إذا فقدنا وحدتنا الوطنية..

فلنحمي بلدنا ،لكي لا يكون ساحة صراع الآخرين!!! — Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) June 7, 2020