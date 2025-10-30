الخميس 8 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 30 أكتوبر 2025 |
بلال عبدالله: وضعت الرئيس عون في أجواء التحضير لقانون الرعاية المنزلية

منذ 14 دقيقة
ئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والنائب بلال عبد الله

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون النائب بلال عبد الله، الذي قال بعد اللقاء: “نقلنا تحيات رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، وأكدنا وقوفنا إلى جانب حماية لبنان وتناولنا القضايا الحياتية والمعيشية”.

وأضاف عبد الله: “ناقشت قانون البطاقة الصحية ووجدت كل التفهّم والدعم اللازمَين لإيجاد حلّ جذري يخفّف معاناة المواطن اللبناني، كما وضعت الرئيس عون في أجواء التحضير لقانون الرعاية المنزلية لتأمين تغطية للمرضى الذين يستكملون علاجهم في منازلهم، ومن المقرر مناقشة القانون يوم الإثنين في لجنة الصحة النيابية”.

