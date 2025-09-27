السبت 5 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 27 سبتمبر 2025 |
بلال عبدالله يستنكر تأجيل مناقشة قانون انتخاب المغتربين

منذ ساعة واحدة
النائب بلال عبد الله

أعرب النائب بلال عبدالله عن أسفه لعدم إدراج قانون الانتخاب على جدول أعمال الجلسة التشريعية غدًا، مشددًا على أن القضية العالقة تتعلق بحقوق الناخبين المغتربين، داعيًا إلى تجاوز منطق التحدي والتروي في معالجة هذا الملف.

وفي تصريحات لـ”صوت كل لبنان”، وصف قانون انتخاب المغتربين الحالي بأنه “متخلف ومذهبي”، مؤكّدًا موقف الحزب الاشتراكي الداعي إلى تمكين المغتربين من اقتراع جميع النواب الـ128. وأوضح أن الأهم حاليًا هو عدم تأجيل البت في القانون، محذرًا من أن عدم تعديل المادة المعنية أو عدم إصدار المراسيم اللازمة لتطبيق القانون الحالي سيضع الجميع أمام احتمال التأجيل.

