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بلال عبدالله يناشد المجتمع الدولي مد لبنان بالأدوية

23 - سبتمبر - 2021
بلال عبدالله

بلال عبدالله

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غرد النائب بلال عبدالله عبر حسابه على “تويتر”: تركيز المجتمع الدولي وتصويب منظماته على الانتخابات النيابية المقبلة من أجل إعادة إنتاج السلطة وضخ دم جديد متميز ونوعي في الحياة السياسية، هو لا شك أولوية ومهمة (سيادية) تتطلب الجهد والدعم! وهل يحق لنا مناشدتهم عدم الانتظار ومدنا بأدوية الأمراض المستعصية والمغروسات الطبية المفقودة!.

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