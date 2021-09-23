بلال عبدالله يناشد المجتمع الدولي مد لبنان بالأدوية

غرد النائب بلال عبدالله عبر حسابه على “تويتر”: تركيز المجتمع الدولي وتصويب منظماته على الانتخابات النيابية المقبلة من أجل إعادة إنتاج السلطة وضخ دم جديد متميز ونوعي في الحياة السياسية، هو لا شك أولوية ومهمة (سيادية) تتطلب الجهد والدعم! وهل يحق لنا مناشدتهم عدم الانتظار ومدنا بأدوية الأمراض المستعصية والمغروسات الطبية المفقودة!.

تركيز المجتمع الدولي وتصويب منظماته على الانتخابات النيابية المقبلة من أجل إعادة إنتاج السلطةوضخ دم جديد متميز ونوعي في الحياة السياسية هو لا شك أولوية ومهمة(سيادية) تتطلب الجهد والدعم!

وهل يحق لنا مناشدتهم عدم الأنتظار ومدنا بأدوية الأمراض المستعصية والمغروسات الطبية المفقودة! — Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) September 23, 2021