بلال عبد الله: نحن في لجنة الصحة لا نتعاطى بشعبوية

دعا رئيس لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية النائب بلال عبد الله، في تصريح أدلى به في مجلس النواب، الى “ترك شؤون الصحة للجنة الصحة”.

وقال: “لم أكن أود ان أتطرق الى هذه المسألة اليوم، وكنت أعطيت الفرصة ليتم تداول هذا الامر. ولكن يبدو ان البعض يريد التمادي في تخطي صلاحياته في الموضوع المرتبط بالملف الصحي في لبنان. فاحتراما لاعضاء لجنة الصحة النيابية واحتراما لما نقوم به نحن مع الجهات المعنية ومع النقابات المعنية، كان على احدى اللجان ان لا تتدخل في هذا الامر”.

وأضاف: “تدخلت في المرة الاولى والثانية والثالثة، بحجة انها تتابع كيفية صرف الاموال، تركت كل البلد يصرف دون متابعة، الاحرى بهذه اللجنة ان تتابع أموال المودعين، وتتابع المصارف كيف “تقنص” من اللبنانيين يومياً، وتتابع القوانين الاصلاحية المالية، وتتابع كيف تتحقق الموازنة، وكيف نجبي الاموال، وتتابع الامور المالية المختلفة”.

وتابع: “اتركوا الصحة للجنة الصحة، عندما نقصر سنلجأ اليكم، ولكن ان يتم التمادي بهذا الشكل فهذا غير مقبول. سأكتفي بهذا الامر، إحتراما لدولة الرئيس نبيه بري الذي اعطى تعميما بهذه المسائل، لو لم يجد هذا التخطي للحدود من قبل البعض. اذا كان الامر شعبويا في الصحة، اعتقد انه سيكون شعبويا اكثر بحقوق الناس والمودعين”.

وختم: “لذلك نحن في لجنة الصحة لا نتعاطى بشعبوية، نتعاطى بدقة وهدوء حرصا على صحة الناس، آخذين بعين الاعتبار مشاكل قطاعنا الصحي ونظامنا الاستشفائي، والموازنة شهدت تعاوناً بيننا وبين هذه اللجنة وانتج هذا التعاون. لذلك اتمنى ان لا يبادر البعض، بحرصه على هذه المسألة، ويترك هذا الشأن للجهات المعنية وفقا للنظام الداخلي. ولكن اذا استمر هذا الامر سيكون لنا موقف آخر”.