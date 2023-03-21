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بلا رادع.. "الدولار الأسود" يتجاوز الـ 130 ألف ليرة

منذ ساعة واحدة
الدولار الأميركي والليرة اللبنانية

الدولار الأميركي والليرة اللبنانية

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يواصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء ارتفاعه الجنوني، حيث سجّل اليوم الثلاثاء، ما بين 131000 و132000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

إلى ذلك، يشرح الخبير الاقتصادي جان طويلة أن إنشاء منصة صيرفة كان هدفه تأمين بيع وشراء الدولار، ومن شروط نجاحها أن تكون شفافة ويتمكن الجميع من الاستفادة منها، وأن يتم أكبر قدر من عمليات بيع وشراء الدولار عبرها.

طويلة شدّد في حديث إلى “نداء الوطن” على أنّه “كان المطلوب أن تكون منصة حقيقية، وأن تتمكن من تحجيم السوق الموازية (السوداء) بأكبر قدر ممكن، وهذه الأسباب الموجبة التي تمّ إطلاق المنصة على أساسها. لكن بعد إطلاقها تحولت إلى أداة لتدخل مصرف لبنان عندما يرى ذلك مناسباً، عبر تأمين الدولارات للشركات والتجار بأقل من سعر السوق السوداء”.

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