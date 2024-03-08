الجمعة 27 شعبان 1445 ﻫ - 8 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بلبلة بسبب وجود مواد كيماوية في طرابلس.. ووزارة الطاقة تتحرك

منذ 49 دقيقة
وزارة الطاقة

وزارة الطاقة

A A A
طباعة المقال

صدر عن وزارة الطاقة والمياه البيان الآتي: “تناقلت بعض الجهات معلومات وأخبار عن وجود مواد كيماوية في منشآت النفط في طرابلس وان وزارة الطاقة غير مبالية.

حرصاً من الوزارة على تبيان الحقائق كما اعتادت امام الرأي العام وحفاظا منها على مصداقيتها وعلى السلامة العامة:

أولا) ان الوزارة قد اوعزت فور تبلغها بالموضوع منذ العام ٢٠٢١ الى منشآت النفط بإجراء المناقصات المطلوبة بغية توضيب هذه المواد بطريقة علمية آمنة بغية ترحيلها.

ثانياً) أجريت عـــــــدة مناقصات منذ العام ٢٠٢٢ ضـــــــمن الأصول القانونية وقـــــد رست احداها بتــــاريخ ٢٢/١٢/٢٠٢٢ على شركة Garco الإيطالية وقام وزير الطاقة بكل ما يلزم في هذا الاطار وأعطى الشركة اذنا خاصا لأخذ عينات من حرم المنشآت وأرسل كتباً الى الجهات المعنية لاطلاعها على سير الأمور، وبعد تلكؤ الشركة المذكورة عدة مرات عن تنفيذ بنود العقد وشروطه ومنها وأهمها وضع كفالة حسن التنفيذ ، أرسلت الوزارة عدة كتب وانذارات الى الشركة المذكورة دون تجاوب مما دفع الوزارة الى فسخ العقد مع الشركة.

ثالثا ) أجريت مناقصة جديدة بتاريخ ١٥/ ١/ ٢٠٢٤ وأُعيدت بتاريخ ١٥/ ٢/ ٢٠٢٤ وبتاريخ ٢٦ /٢ / ٢٠٢٤ إذ لم يتقدم عدداً كافياً من العارضين.

رابعا) أجريت أيضاً مناقصة جديدة بعد استشارة هيئة الشراء العام وستفض عروضها بتاريخ 12/٣/٢٠٢٤ أي الثلاثاء المقبل لترسو على أحد الشركات التي ستقوم بترحيل هذه المواد.

إذاً، إزاء كل ما تقدم تؤكد وزارة الطاقة قيامها بكل ما يلزم في هذا الاطار”.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل
    الخليل: الوزارة أنهت إجراءات التحضير لطبع ثلاثين مليون طابع
    رئيس مجلس النواب نبيه بري
    بري يتابع الأوضاع الأمنية والمالية مع زواره في عين التينة
    وزير الأشغال علي حمية
    حمية: لبنان سيبقى ملتزماً بقضية الحفاظ على الطاقة

    الأكثر قراءة

    وئام وهاب
    تصريحات خطيرة لوئام وهاب.. حزب الله اشترى أسلحة نوعية وهذا موعد الحرب على لبنان!
    عناصر من حزب الله
    إسرائيل تمهل حزب الله حتى هذا التاريخ.. إما الاتفاق وإما الحرب!
    الحدود الإسرائيلية - اللبنانية
    تعهد ضمنيّ من "الحزب"... وتفاؤل بشأن التوصل إلى هدنة جنوباً