بلبلة في سوق الصرافين... والسبب؟

تباينت أسعار صرف الدولار في السوق السوداء اليوم، فبعض المنصات أظهرت سعر 34 ألفاً و350 ليرة لبنانية، في حين ظهرت على منصات أخرى أسعار أعلى مثل 35 ألف ليرة مقابل الدولار الواحد، وأخرى 35 ألفاً و600 ليرة.

هذا الأمر أدّى إلى خلل في السوق، فتوقف عدد من الصرافين عن بيع الدولار، لأنّ الأسعار لديهم كانت عند مستوى 34 ألفاً و200 ليرة وفق ما قال مصدر صحفي ولاحقاً عدّل الصرافون سعر الدولار لديهم ليبلغ 34 ألفاً و500 ليرة لبنانية بيعاً للصراف، و34 ألفاً و800 ليرة لبنانية شراء للدولار الواحد.

ويواصل دولار السوق السوداء ارتفاعه منذ يوم الخميس 1/9/2022، فوصل بعد الظهر إلى 34 ألفاً و100 ليرة لبنانية، ما دفع وزارة الطاقة والمياه إلى إصدار جدول أسعار المحروقات للمرة الثانية في اليوم عينه.