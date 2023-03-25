بلبلة وانقسام حول تأجيل "التوقيت الصيفي".. إليكم أبرز المواقف!

لا يزال الجدل قائمًا حول قرار رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بتأجيل العمل بالتوقيت الصيفي، حيث انقسمت المواقف بين اللبنانيّين بين الالتزام بالقرار وبين الإصرار على تقديم الساعة اعتبارًا من منتصف هذه الليلة.

من جهته، ‏أعلن رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب كميل شمعون قراره البقاء على التوقيت الدولي بعيدًا من التوقيت ‏الطائفي المعيب لواجهة لبنان الدولية، كما طلب من جميع المواطنيين عدم الالتزام حفاظًا على صورة لبنان الحضارية.

بدوره، غرد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غياث يزبك، على حسابه عبر “تويتر” قائلًا: “قطار الزمان يسير إلى الأمام، إذا أردتم السير بعكسه فافعلوا وحدكم، لن نسمح لأي كان بأن يخرج لبنان من التوقيت العالمي بعدما قاده خارج النظام الكوني”.

وأضاف: “بالأمس قلنا لنا لبناننا ولكم لبنانكم والآن نقول، لنا توقيتنا ولكم توقيتكم”.

فيما أشار النائب وضاح صادق عبر حسابه على “تويتر”، إلى أنّ “تغيير التوقيت هو نموذج صارخ عن كيف يدار البلد منذ سنوات. قرارات تتخذ وفق أهواء وخيارات شخصية في مجلس النواب ومجلس الوزراء، كلها خفة وانتقائية وعشوائية ومن دون أي دراسة علمية، يعتقدون أنّهم يستطيعون فعل كلّ شيء من دون أي رادع أو اعتبار للعواقب العملانية والإرباك الذي يتسببون به”.

أمّا النائب سيمون أبي رميا فدعا “عبر الجديد” رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى العدول عن قراره حول تأجيل اعتماد التوقيت الصيفي، لما لذلك من تداعيات مالية واقتصادية، لأن لبنان منخرط في المنظومة العالمية ولا يمكن اعتماد قرارات عشوائية واعتباطية، وأي تغيير في المواقيت يتم التحضير له مسبقًا ولا يؤخذ في يوم وليلة، إذ يصعب ضبط البرامج التقنية والفنية كما الملاحة الجوية والبحرية المتصلة بالوكالة الدولية على قرار محلي عبثي وارتجالي.

إلى ذلك، كتب النائب نديم الجميّل في تغريدةٍ على حسابه عبر “تويتر”: “لن نلتزم بتوقيتهم.. لهم توقيتهم.. لنا توقيتنا.. لهم دويلتهم.. لنا لبناننا”. وأضاف، “لن نطبق توقيتكم، بل سنلتزم بالتوقيت العالمي واللبناني الطبيعي”. ووجّه الجميّل تحية “لكل مؤسسة لم تلتزم بالقرار”.

هذا وأفادت معلومات “النهار” أنّ رسالة وصلت إلى المصارف، مفادها أن مصرف لبنان المركزي، لن يطبّق تغيير التوقيت على أنظمته بسبب المخاطر العالية الناتجة عن التعديلات في اللحظة الأخيرة. ولكنه سيلتزم بقرار الحكومة المتعلّق بالحضور وساعات العمل.

وأضافت الرسالة أنّه “في جميع الحالات، سيقوم مصرف لبنان بإبلاغ كل واحد منكم بذلك شفهيًا، ولن يصدر أي توجيهات مكتوبة في هذا الصدد”.

ووفقاً لرأي مصرف لبنان، لا حاجة لتغيير أي شيء في النظام لأنه سيتبّع تغيير الوقت الطبيعي بدلاً من قرار الحكومة.

وأكدت مصادر مصرف لبنان لـ”النهار” أن “لا تغيير في الدوام الحضوري للموظفين ولا تغيير في توقيت جلسات المقاصة. الأمور تستمرّ من دون تعديل، أي وفقاً لقرار الحكومة. ولكن التغيير هو فقط وحصري في التوقيت الخاص بالأنظمة كونها مرتبطة بالتوقيت العالمي”.

بينما أكّد الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر أنّ “المؤسسات التربوية الخاصة واتحاد مؤسسات المدارس الخاصة ملتزمة بقرار مجلس الوزراء حتى صدور أي قرار معاكس”.

وقال في حديث للـmtv : المؤسسات التربوية “مش شغلتا” أن تأخذ مواقف في مواضيع إدارية وسياسية وهناك معنيون بالشأن الإداري والسياسي تقع عليهم مسؤولية وطنيّة وعليهم التحاور في ما بينهم ومعالجة هذا الأمر”.

وشدّد على أنّ “قرار المدارس الخاصة الالتزام بتأجيل العمل بالتوقيت الصيفي هدفه منع إحداث بلبلة في المؤسسات التربوية الخاصة وعدم تضييع الأهل”، ونفى الأب نصر أن يكون قد تلقى أي اتصال من أي مدرسة أو جهة تعليميّة أعلمته فيه عن قرار عدم التزامها بقرار الحكومة.

بالمقابل، أعلنت إدارة مدرسة سيدة الجمهور ومدرسة القديس غريغوريوس، في بيان، أنه “إحتراما للقوانين المرعية في تحديد التوقيت العالمي وعملا بالقوانين اللبنانية المعمول بها منذ عقود، ندعو جميع الأهل والمعلمين والطلبة لتقديم ساعتهم ساعة واحدة اعتبارًا من ليل السبت الأحد 25-26 آذار 2023 وذلك بعد التشاور مع لجان الأهل والمعلمين وأخذ موافقتها”.

هذا وصدر عن الأمانة العامة لحزب الكتائب اللبنانية البيان الآتي: “يطلب من جميع الرفاق العاملين في البيت المركزي الالتزام بالحضور إلى العمل بحسب التوقيت العالمي المعتمد وعدم التقيد بتأجيل اعتماد التوقيت الصيفي الصادر عن رئاسة الحكومة اللبنانية. كما وأن جميع الاجتماعات الحزبية سوف تعقد بالمواعيد المحددة بحسب التوقيت الصيفي الجديد”.

كذلك، صدر عن مطرانية أنطلياس المارونية كتاب جاء فيه: “إلى الآباء الأجلاء الكهنة الأبرشيّين، والرهبان، الذين يخدمون رعايا أبرشية أنطلياس المارونية تحية طيبة بالرب يسوع المسيح، عطفًا على المذكرة رقم 28/م الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، والمُتعلّقة بموضوع تأجيل بدء العمل بالتوقيت الصيفي حتى منتصف ليل 20-21 نيسان 2023 وبما أن لهذا القرار إنعكاسات على الحياة الكنسية، لذا، جئنا بكتابنا هذا نطلب منكم اعتماد التوقيت الصيفي لتحديد مواعيد القداديس والصلوات اعتبارًا من ليل السبت الأحد 25 – 26 آذار 2023”.

وصدر عن المكتب الاعلامي في أبرشية الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك البيان الآتي: “بعد اللغط الحاصل حول موضوع التوقيت الصيفي، يعلن سيادة المطران ابراهيم مخايل ابراهيم التزام ابرشية الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك التوقيت الصيفي العالمي فيما يتعلق بمواعيد الصلوات والقداديس والاحتفالات الدينية، حرصا منا على استمرار التزامنا الانفتاح ليس فقط على محيطنا العربي، بل على المجتمع الدولي بأسره في لحظة يحتاج فيها لبنان إلى عودته السريعة إلى حضن هذا المجتمع الدولي. لذلك نطلب من الكهنة الاجلاء تقديم مواعيد الصلوات والقداديس ساعة واحدة اعتباراً من منتصف ليل السبت – الأحد 25 – 26 آذار 2023”.

أمّا المؤسسات الإعلاميّة، فقد أعلن عدد منها العمل وفق التوقيت العالمي، نظرًا لتداعيات مخالفة القرار تقنيًا وانعكاساته السلبية.

وفي السياق، أفادت الـLBCI بأنها ستستمر على التوقيت العالمي وسوف تقدم ساعتها ساعة عند منتصف هذه الليلة.

وأشارت الـmtv إلى أنها لن تلتزم بقرار تأجيل تعديل التوقيت الصيفي وستلتزم بتعديله عند منتصف هذه الليلة اعتراضًا على القرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء.

بدورها، أعلنت مواقع ووسائل إعلام وصحف عدم الالتزام بقرار تأجيل تعديل التوقيت الصيفي وستلتزم بتعديله عند منتصف هذه الليلة تماشيًا مع الالتزامات العالمية، ومنها: المركزية، وموقع IMLebanon، وموقع kataeb.org، وصوت لبنان، وإذاعة وتلفزيون صوت المحبة، وصحيفة نداء الوطن، ومجموعة “النهار الإعلامية”.