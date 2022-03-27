بلدة الأنصار تشيع الأم وبناتها وسط حالة من الحزن

شيعت بلدة انصار والجنوب، عائلة مختار انصار زكريا صفاوي الام باسمة علي عباس “45 عاماً” وبناتها الثلاث ريما “22 عاماً”، وتالا “20 عاماً”، ومنال زكريا صفاوي “16 عاماً” اللواتي قضين في المجزرة المروعة التي ارتكبها المشتبه فيه ح. فياض وشريك سوري معه، وذلك في اجواء من الحزن والاسى.

وانطلق موكب التشييع الشعبي الحاشد من منزل العائلة، وحملت النعوش الاربعة على الاكف، ولفت جميعها بالعلم اللبناني، وتقدم المشيعون حملة الاكاليل وصور للضحايا الاربع، وسيارات وعناصر من كشافة الرسالة الاسلامية والهيئة الصحية الاسلامية، وجاب موكب التشييع شوارع البلدة بمشاركة النائبين هاني قبيسي وحسين الجشي، المفتي الجعفري الممتاز الشيخ عبد الامير قبلان، عضو هيئة الرئاسة في حركة “امل” خليل حمدان، مسؤول المنطقة الثانية في “حزب الله” علي ضعون، منفذ منفذية الحزب السوري القومي الاجتماعي في النبطية محمد ابراهيم، مسؤول مكتب مخابرات الجيش في النبطية العقيد الركن علي اسماعيل، رئيس شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي في الجنوب العقيد زاهر عاصي، قيادات من حركة امل، شخصيات حزبية وسياسية ورؤساء بلديات.

وفي باحة روضة انصار الجديدة، أم الشيخ مصطفى مصري الصلاة على الجثامين الاربعة لتوارى في الثرى في الروضة.