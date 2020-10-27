بلدة برقايل: تسجيل 27 إصابة جديدة بـ”كورونا”

أعلنت خلية ازمة الكورونا في بلدة برقايل اهالي البلدة أن ثمة 27 مصابا بالكورونا في البلدة، منهم من تسجل رسميا، ومنهم من إتصل مبلغا بخلية الازمة.

وأضاف البيان:

“لا يمكن لبلدتنا وجوارها العودة إلى الحياة الطبيعية، ونأسف لاخباركم ان عدد مصابي الكورونا في برقايل ارتفع في شكل ملحوظ جدا، بسبب الاستخفاف والتراخي… في إجراءات الوقاية”…

وفي حال الحاجة إلى تبليغ خلية الأزمة لدى حصول إختلاط مع مصاب أو لدى الاشتباه في وجود عوارض، الاتصال على الارقام: 03322387 / 03698979 / 70870742 / 03574671 / 03732856

وتمنت الخلية على المشايخ ضرورة اخذ كل احتياطات السلامة في صلاة الجماعة وبخاصة صلاة الجمعة واجراء ما يرونه مناسبا.

وبالنسبة الى المدارس تمنت على المدراء متابعة الالتزام بالارشادات والتوصيات الصادرة عن وزراة الصحة العامة ووزارة التربية، وبخاصة خلال هذه الفترة وابلاغ الخلية في وجود اي حالة لاخذ التدابير اللازمة.

كما وأملت من المؤسسات الصحية والرياضية التشدد في تطبيق الارشادات المطلوبة والتنسيق مع خلية الازمة في حال وجود اي طارئ.